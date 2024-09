El llanto de Marcela Tauro al comenzar Intrusos que emocionó a todos: "Es una obra de mi mamá"

"Gracias a todos mis compañeros, al canal, a todo el equipo y colegas que se pararon cuando gané. El cariño y la ovación que recibí anoche... No dormí", agregó totalmente emocionada.

"Gracias Dios, no quería llorar ayer para no arruinar el clima de fiesta", remarcó Marcela Tauro sobre lo que sintió al recibir la estatuilla en el esceneario.

Y recordó a su madre, Carmen Álvarez, quien falleció en agosto del año pasado a los 86 años: "Estoy convencida que es una obra de mi mamá, que partió el año pasado y me nominaron dos veces y me lo dieron. Estoy segura que a mamá le hubiera encantado".

"Gran compañera, te queremos Tauro", exclamó Karina Iavícoli ante el llanto de su compañera.

La confesión más íntima de Marcela Tauro sobre Adrián Suar

Santiago del Moro reveló algunos detalles en El club del Moro, La 100, y en medio de la charla con su columnista Marcela Tauro, ésta sorprendió a todos confesando su simpatía por Adrián Suar.

Lo cierto es que mientras Santiago explicaba que el Chueco será una de las figuras homenajeadas de la noche por los 30 años de su productora de ficción PolKa, paradójicamente hoy parada, Marcela Tauro -quien está ternada como mejor columnista- deslizó a viva voz "Ay... a ver si me lo engancho", ante el asombro de Del Moro que le preguntó si estaba hablando realmente de Suar, a lo que la periodista no tuvo vergüenza alguna en confesar "¡Me encanta!".

Y aunque inmediatamente aclaró que el chueco le encanta "de la boca para afuera" y que no sabe "si pasaría algo", Maju Lozano aseguró que las declaraciones de Tauro eran un verdadero "batacazo" y "un declaración divina".

En tanto, mientras aseguraban que esas declaraciones eran todo un título, Marcela Tauro reaccionó y le pidió a Santiago del Moro, que estará al frente de la conducción de lo premios: "pero vos no digas nada, porque vos sos capaz de decir ahí arriba del escenario...", a pesar de que el rubio se ofreció para hacerle "la segunda".

"Le decís 'sos el amor de mi vida' Adrián", le aconsejó entonces Del Moro, entre sorprendido y divertido, al tiempo que Tauro -experta conocedora del medio- aseguró: "Él me la sigue. Con tal de hacer prensa, me la sigue".

"¡Qué linda pareja!", insistió entre tanto Maju Lozano todavía sorprendida por la confesión de su compañera, pero Tauro terminó reflexionado dubitativa: "No sé si sería linda, porque somos los dos del medio... dos con maquillaje. Aparte arianos los dos".

Y aseguró que se dio cuenta que está "en una etapa como Edith (Hermida)". "No estoy para un touch and go", concluyó firme.