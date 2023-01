El llanto de Tini Stoessel en la televisión española: "Fue un año muy zarpado a nivel personal"

Tini Stoessel en El Hormiguero de.jpg

"¡Pero lo dijiste! Nadie lo sabía" reaccionó Stoessel, al tiempo que admitió: "Sí, voy a tener un nuevo álbum que se llama Cupido. Me dijeron que lo íbamos a presentar, pero lo dijiste así sin más", le dijo a modo de reto.

Fue allí cuando Tini dejó salir sus sentimientos y reconoció: "¡Estoy muy nerviosa! Me emocioné, ¡qué bolu…! Me emocioné. El disco viene cargado de muchas emociones y fue un año muy zarpado a nivel personal y profesional. Se atrasó por cosas que pasaron, y tenerlo y presentarlo me emociona".

El jugado cambio de look de Tini Stoessel que estrenó en una fiesta con amigos en Barcelona

Súper instalada en España, Tini Stoessel divide sus días en la Península Ibérica entre compromisos laborales y su vida en pareja con Rodrigo de Paul, en una relación que está cada vez más afianzada.

Y como si esto fuera poco, la cantante renovó su look y en la fiesta Bresh apareció súper rubia, con su cabellera larguísima, luciendo un estilo súper sexy con jeans oversize y un corset negro.

En la noche de Barcelona la cantante fue vista con Valentina Zenere, otra chica Disney que triunfa en España y es conocida por protagonizar la serie Élite, y más famosos que se sumaron a la fiesta como el influencer Lizardo Ponce y Carola Gil, la inseparable amiga de Tini que vive en España.

"Te queda hermoso", "Todo le queda bien, por favor", "Esos reflejooooos Tini" y varios más fueron los comentarios que recibió la Triple T por el nuevo look que lució desde España. ¡Una bomba!