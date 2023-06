El lujoso descubrimiento de Wanda Nara en su placard: "Siempre visionaria"

"Encontré mi primera LV en la baulera de mi casa. Más que vintage... Son muchos recuerdos. Y es un modelo que ya no existe. Pero su valor sube... Siempre visionaria", aseguró la empresaria.

La modelo, fanática de esa marca, le había regalado, hace un mes, a su ex Mauro Icardi un cofre de Louis Vuitton con herrajes y detalles en dorado.

Wanda Nara los prefiere cocineros: el nuevo amor secreto de la conductora de MasterChef

Parece que la producción de MasterChef le sacó la tarjeta amarilla a Wanda Nara. Según un informe de LAM (América TV), se filtró la información de que el equipo de Telefe le habría sugerido a la conductora que "bajara" la buena onda con uno de los participantes del reality culinario "porque se notaba mucho".

El concursante es el guardavidas Juan Francisco Moro, que es oriundo de San Bernardo. "Habría demasiado feeling y se estaría notando demasiado", dijeron en el informe.

En una de las emisiones del programa, Wanda, la conductora, le planteó una situación hipotética a Juan Francisco. Ella le dijo que hay tres chalecos y le preguntó a quién dejaría que se ahogue. Las personas a salvar eran Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis y ella. Él respondió al presentar su plato: "En este momento se lo doy a ellos tres. A quién le voy a dar los tres salvavidas, a los que me tienen que salvar a mí ahora". "Ah, ¿yo me ahogo?", preguntó la conductora sorprendida. Y él, en plan galán, le respondió: "Vos venís conmigo".

El flechazo entre ambos traspasó la pantalla y la audiencia no pudo dejar de opinar al respecto. "A mí no me jodan, a la Wanda Nara se le cae la bombacha por Nalbandian, eh, digo por Juan Francisco"; "Amo a Juan Francisco haciéndose el gato con Wanda, con escenita de celos incluida"; "Para mí, Juan Francisco se la encara a Wanda constantemente, y ella un poco también los busca", fueron algunos de los comentarios de los internautas.

En el informe de LAM también agregaron que lo de la conductora no sería nuevo en el ámbito laboral. "En algún momento se la vinculó en uno de sus viajes con el guardaespaldas Agustín Longueira", relataron. Además, recordaron que la empresaria había grabado un videoclip con L-Gante y después tuvieron un affaire.