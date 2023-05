El polémico comentario de Wanda Nara a su mamá tras tirarle la torta de cumpleaños: "Es de..."

Embed

"Le habían preparado todo a Nora, tenía amigas, había traído una torta de una emprendedora, y cuando llega su hija... aparentemente no le gustó la torta y van a ver lo que hace la hija con la torta de la emprendedora", detalló Pallares.

En el video se ven dos tortas de cumpleaños. La primera es de crema con cerezas y tiene escrito "Nora", según los periodistas, salió seis mil pesos. La segunda es un poco más alta y fue comprada en una pastelería.

La conductora de MasterChef tiró la torta al piso, lo mostró en sus historias de Instagram y bromeó: "Yo quieriendo ser mala".

La panelista Nancy Duré, por otro lado, agregó sobre el incidente: "Había una señora que colaboraba con Nora, Elizabeth se llamaba. Dejó de colaborar con Nora porque se sintió muy ofendida". Y cerró: "Es más, se fue de la fiesta. No es la dueña, sino la que lo consiguió".

Wanda Nara y Nora mamá.jpg

La feroz opinión de Cinthia Fernández sobre la decisión de Wanda Nara de trabajar en Argentina y estar lejos de sus hijas

Desde hace un largo tiempo, Wanda Nara decidió instalarse nuevamente en la Argentina para lanzar su marca de cosméticos en Buenos Aires, realizar algunas campañas de publicidad y abocarse de lleno a su carrera como conductora.

Esa firme determinación, la llevó a tener que alejarse de sus hijas, Francesca e Isabella, que están en Turquía con su papá, Mauro Icardi, y por sus obligaciones escolares, aún no pudieron venir al país para estar con ella.

En sus historias en Instagram, Cinthia Fernández opinó sobre la decisión de Wanda de distanciarse de sus hijos para apostar todo a su carrea en Buenos Aires.

"No soy quien para juzgarla, no la conozco como madre. Hablo de si a mí me pasara, yo no podría estar alejada tanto tiempo porque las extrañaría y soy culposa. Mucho menos, si no tengo la necesidad de dinero. Si les faltara para comer, aguanto sufrir, pero si no me falta nada, NI EN PEDO. Y menos a niñas pequeñas como mis hijas", expresó la panelista de Nosotros a la mañana.