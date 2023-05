Se filtraron impactantes mensajes de Maxi López a Candela Lecce para burlarse de Mauro Icardi

En el chat de Instagram, el exjugador también lanzó: “Había que sacarle la máscara a ese personaje y que se lo conozca tal cual como es”. Monti, en el programa conducido por Pamela David, sostuvo que Maxi "no se olvida de lo que le hizo su examigo". “¿No suelta, no? Ya tuvo un hijo con otra, ya está”, opinó otro de los panelistas.

Semanas atrás, la promotora había dado detalles sobre el encuetro íntimo con Icardi. “Él tiene una cadenita que nunca subió a ningún lado, porque no se la he visto, con los nombres de los cinco nenes. Eso no lo sabe nadie. No me expondría tanto ni en pedo si no fuera cierto. Lo que pasa es que el infiel siempre va a ser así. Yo pensé que estaba separado. Por cómo me la pintó", había relatado.

"Él estaba súper nervioso, demasiado nervioso. Yo en algún momento pensé que se la estaba jugando por mí y me creí distinta. ¿Para qué? ¿Para que ahora haga todo esto? Realmente me sentí mal”, había revelado Cande.

Lejos de Wanda Nara, Mauro Icardi recordó la fecha más especial de la pareja ¿separada definitivamente?

Mientras Wanda Nara asegura en Buenos Aires desde hace varios días estar nuevamente separada de Mauro Icardi, su marido y padre de sus hijas Francesca e Iabella, el futbolista desde Turquía comenzó a mostrar su vida nocturna cansado de los desplantes de la mediática.

Al mismo tiempo ostentó a bordo de un Rolls Royce, catalogado como el auto más caro del mundo valuado en 23 millones de dólares, dando a entender que su vida sigue como si nada.

Pero ante la llegada de este 27 de mayo, la fecha no le pasó desapercibida. Sucede que por estas horas el matrimonio está cumpliendo 9 años de casados. Y así lo hizo saber Icardi a través de una historia virtual donde se limitó a postear le fecha del calendario y a escribir el número 9 pero sin arrobar llamativamente a Wanda, lo que evidencia que las cosas entre ellos realmente no están nada bien.

En tanto, por el lado de la conductora de Masterchef parece no haber reparado en la fecha que marca el noveno aniversario de casados, o al menos no quiso darle importancia de manera pública. Porque desde sus Instagram Stories, sus últimos posteos muestran un brindis con su amiga Flor Mellino y una publicidad de sus cosméticos. ¿Será que este cuento se habrá terminado realmente?