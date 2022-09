El mal momento de Gladys La Bomba Tucumana: Lleva a la Justicia a su ex novio por estafa

Gladys la bomba estafada - captura A la tarde.jpg Gladys La Bomba Tucumana llevaría a la Justicia a su ex, Sebastián Escacena, por presunta estafa revelaron desde A la tarde (América TV).

Al mismo tiempo, agregó que la cantante se habría percatado de la deuda bancaria a través de un menaje de WhatsApp. "Gladys hizo automáticamente el desconocimiento, pero lo hizo en Buenos Aires porque estaba viviendo acá y la cuenta está radicada en Tucumán", explicó el comunicador.

Asimismo, Estévez agregó que se comunicó con Escacena y le dio su versión de los hechos. "Acabo de hablar con él. Le conté específicamente las 2 denuncias por estafa y robo. La primera denuncia es por la cuenta bancaria, una deuda de la tarjeta de crédito. Número dos, los derechos de Sadaic, que él pudo extraer de esa cuenta. Con respecto a los derechos del Sadaic, Sebastián me dijo que lo único que hizo fue irle a pagar la obra social a la Bomba, a su hijo Thyago y a la madre de la Bomba", sumó.

Por último, agregó que Escacena negó hacer uso de una cuenta a nombre de Gladys La Bomba Tucumana, sino que habría sido ella quien habría utilizado dinero de su familia. "Con respecto a lo de la cuenta bancaria, me dice que la cuenta estaba a nombre de su hermano, Daniel Escacena, y la que tenía una extensión era la Bomba, que habría gastado con esa tarjeta y nunca pagó. Escacena niega todo y dice que ella le pidió perdón a fines del año pasado, cuando él le inició una causa por calumnias e injurias", cerró el periodista de América TV.

A los 56 años, Gladys la Bomba Tucumana reveló el secreto de cómo logró perder 20 kilos

Desde hace un buen tiempo, Gladys La Bomba Tucumana decidió cambiar su estilo de vida para ganar más calidad y sentirse mejor. La cantante de 56 años comenzó una dieta y el gimnasio y logró bajar ¡20 kilos!.

“Le pongo mucha voluntad. A veces tengo ganas de comer harinas, una porción de pizza o un desayuno con pan o medialunas, y no lo hago. Estoy con la mente plantada en que no lo tengo que hacer”, contó contenta la artista en Implacables, El Nueve.

gladys-bomba-tucumana-novio.jpg Gladys La Bomba Tucumana bajó 20 kilos a sus 56 años, a fuerza de ejercicio, constancia y disciplina.

La Bomba entonces, reveló la rutina que hace para lograr verse tan bien: “Hago cinta con unos chalecos de body factory que tienen electrodos. Eso es más para cuidarme el físico y mantenerme, porque para bajar, lo que me dio resultado fue la dieta”. Así mismo, la rubia indicó que no es solo entrenar y comer bien sino “ser constante”. “Hay que ser muy constante y tener ganas de estar mejor. Yo tenía ganas de verme mejor, no de gordita como estaba. Y bajé un montón de kilos con esfuerzo y sacrificio. Y lo sigo haciendo todos los días”, indicó.

“Estoy más linda que nunca”, se auto piropeó Gladys que demostró que no importa la edad para cambiar los hábitos y sentirse mejor.