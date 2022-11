El mal momento de La Negra Vernaci en España

Embed

En una de las salidas al aire, la conductora contó que vivió un episodio de inseguridad durante su estadía en Madrid, España, el primer destino elegido por Marley.

"¡Le afanaron todo!", exclamó el conductor. "Fui a hacer la denuncia y quiero decir que los policías son los más lindos del mundo. Estuve un rato con ellos porque me sacaron de la mochila el pasaporte, todo. ¡Soy una indocumentada!", detalló la locutora.

Vernaci será la invitada de la próxima entrega de Por el mundo. El domingo, a las 20:45 horas, el programa saldrá al aire desde nada más y nada menos que Qatar para cubrir el Mundial de Fútbol.

Fuerte cruce entre La Negra Vernaci y Yanina Latorre, que terminó con un tremendo exabrupto

La Negra Vernaci estuvo en un móvil para LAM (América TV). En medio de la nota con el programa de Ángel de Brito, la conductora radial protagonizó un tenso ida y vuelta con Yanina Latorre.

La invitada mencionó que no se imagina como angelita. "No me tolerarían. Y no sé si lo podría disfrutar... Envidio a la gente que lo puede disfrutar y están sentadas como en el living de su casa, como Yanina", sostuvo.

En ese momento, la panelista cruzó a la conductora. "No te hagas la buena ahora, que me estuviste dando lindo y parejo", exclamó.

"Conmigo no eh, conmigo no", retrucó Vernaci. "Ya me tenes podrida. Después te hacés la amiga", siguió Yanina. "Yo nos soy tu amiga", le aclaró la invitada. "Yo tampoco, pero después te haces la simpática y me hablas por WhatsApp", remarcó la angelita.

La conductora radial trató de explicarle a la panelista que no tenía nada personal en su contra: "Yo no te doy a vos. Le doy a todos en general".

Vernaci se sacó y elevó el tono. "Te querés hacer la picante todo el tiempo", le recriminó a Yanina. "Vos también te querés hacer la picante todo el tiempo", contestó la panelista. "Picante tengo la arg.... ¡Terminala!", sentenció la figura radial y dio por concluida la discusión.