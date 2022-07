El mal momento que atraviesa Paula Chaves con sus tres hijos

Entonces, la rubia se quejó de tener que lidiar con su vida profesional, como ama de casa y como madre y además acusó a su marido Pedro Alfonso de no ayudarla tanto. Incluso por esto tuvieron una crisis hace poco, que hicieron pública por medio de un video en el que se reprocharon muchas cosas.

Paula publicó una foto de sus hijos, en los que parecían super tiernos, pero al respecto reflexionó: “Me destruyen el corazón y la paciencia. Los amo”.

La angustia de Paula Chaves por Olivia, su hija mayor

Paula Chaves notó que su hija Olivia creció mucho en el último tiempo. Dejó de ser una beba para convertirse en todo una nena, y eso la angustió.

La modelo usó sus redes sociales para reflexionar sobre los cambios que su hija mayor tiene por estos días y que la tienen muy mal. Olivia va a cumplir 8 años en agosto y ya no es la nena chiquita que solía ser.

"Dejaste de hacer mil gestos graciosas por segundo… ¿En que momento no me necesitaste tanto como antes? Cada etapa es linda y tiene algo, pero soy tan nostálgica, me angustia el paso del tiempo", agregó.

"Por eso me recuerdo todos los días, respirar y conectar con el aquí y ahora, que es lo único que tenemos… Ni lo que pasó, ni lo que va a venir, ahora. Te amo Oli, amo ser tu mamá y aprender todos los días juntas", cerró.