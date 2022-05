La angustia de Paula Chaves por Olivia, su hija mayor

"¿En qué momento pasó? Que se te fueron los cachetes… Los dientes cambiaron… Cambiamos los Pica Pica por Tini Stoessel”, comenzó preguntándose la modelo que además tiene otros dos hijos con Pedro Alfonso: Baltazar y Filipa.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paula (@chavespauok)

"Dejaste de hacer mil gestos graciosas por segundo… ¿En que momento no me necesitaste tanto como antes? Cada etapa es linda y tiene algo, pero soy tan nostálgica, me angustia el paso del tiempo", agregó.

"Por eso me recuerdo todos los días, respirar y conectar con el aquí y ahora, que es lo único que tenemos… Ni lo que pasó, ni lo que va a venir, ahora. Te amo Oli, amo ser tu mamá y aprender todos los días juntas", cerró.

chaves.jpg

El gesto de profundo amor de Paula Chaves con su abuelo

En julio del año pasado, Paula Chaves se volcaba a las redes sociales para pedir las buenas energías y oraciones por la salud de su abuelo paterno, Isaac "Kaki" Chaves.

"Por favor piensen cosas lindas para él", expresó la modelo y conductora con una imagen de su abuelo junto a dos de sus hijos, Olivia y Filipa.

Lo cierto es que hace unas horas, desde sus historias de Instagram, la esposa de Pedro Alfonso contó cómo ayudó a su amado abuelo con un gran gesto.

El hombre se había quedado sin luz en el departamento -el único que no tenía suministro eléctrico en el edificio- y la conductora no dudó en llevarlo a su casa.