El mal momento que vivió María Eugenia Ritó tras un insólito robo

“Le robaron la tarjeta de débito en el supermercado del barrio de Belgrano y le vaciaron básicamente la cuenta con compras para la nochebuena”, aseguró el panelista.

En cuanto a los gastos, precisó que fueron alrededor de 300mil pesos. “No pega una María Eugenia”, se lamentó Ángel de Brito.

Por último, contó las medidas que tomó Ritó ante la situación y cerró: “Acaban de pausar la cuenta porque se dieron cuenta que fue esa cantidad de dinero en ese supermercado”.

Embed

María Eugenia Ritó arremetió con todo contra Matilda Blanco: "Ridícula, lo que haces es bullying"

María Eugenia Ritó fulminó a Matilda Blanco con un fuerte serie de mensajes desde su cuenta en X después de que la crítica de moda hablara de Benito Fernández en el ciclo LAM, América Tv.

La ex vedette fue contundente a la hora de referirse a la coach de imagen y lanzó varios mensajes que incluso fueron replicados por la cuenta del programa de Ángel de Brito en la red social. "Se picó #LAM", se comentó sobre el escándalo.

"¿Perdón? ¿@matildablanco Hablando de carrera y moda? Te enseño de carrera y moda al mismo tiempo. Viajaste la media parte y tenés el mínimo vestidor de lo que yo tengo? No tenés un sólo zapato que te haga par, ridícula. Deja de opinar de la gente, lo que haces es bullying", lanzó furiosa Ritó.

Embed

Y continuó: “Nunca en tu vida hablaron tanto de vos como ahora, que solo te nombran por criticar. Si no, por fuera de Ángel, no existís ni estás ahí. Lavate la boca antes de hablar de Benito Fernández, ridícula".

"Te invito a mis 2 pisos a conocer mi vestidor @matildablanco", la desafió la rubia. "¿Criticaste a @BalliMarixa y ahora le chupas el culo? ¿Cuando @AngeldebritoOk la autoriza a conducir? No llegas a nada. Ni vos te respetas. Pregunta; será por eso? #LAM", siguió Ritó enfurecida con la crítica de moda.

"¿Tuviste que salir con #MatíasAlé para que la gente sepa quién sos? Lo tuyo no es moda; es bullying. Te juzga el de arriba, no la gente, siempre con mala vibra, se percibe @matildablanco", remarcó la ex vedette.

"Ahora, los portales redactan por lo que digo, ¿Quién sos? Dame tu DNI @matildablanco", concluyó filosísima María Eugenia Ritó contra Matilda Blanco.

maria eugenia rito furiosa con matilda blanco 2.jpg