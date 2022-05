El mal momento que vivió Sabrina Carballo en El hotel de los famosos: Pampita tuvo que auxiliarla

De forma inmediata, Pampita le levantó las piernas para que le subiera la presión arterial del cuerpo y de a poco pudiera reincorporarse.

“Se me cerró la puerta y me quedó el dedo ahí. Pampita, te pido que por favor no me toqués. Estoy toda transpirada. Qué buen perfume que tenés”, dijo Sabrina sobre lo sucedido.

Finalmente, la ayudaron a que se reincorporara en el lugar, tomó agua y volvió a su lugar en la competencia.

Embed

El hotel de los famosos: Sabrina Carballo contó qué le dijo el Chanchi Estévez sobre el dinero y que la marcó

Sabrina Carballo y El Chanchi Estévez fueron los protagonistas de otro emotivo momento hasta las lágrimas en el reality El hotel de los famosos, El Trece.

Esta vez, la actriz se emocionó hasta las lágrimas al recordar una frase sobre el dinero que le dijo el ex futbolista cuando estaban en pareja y que la marcó en su vida.

En una de las habituales charlas con José María Muscari, el director teatral empezó a indagar entre todos los participantes sobre su relación con la plata y ahí la actriz recordó una charla que tuvo con quien era su pareja por entonces.

“Cuando yo era más chica, como que le tenía mucho respeto al dinero, porque conocí gente con mucho dinero que era pobre, que estaban solos. Y Maxi… Ay, ahora voy a llorar de nuevo hablando de él”, arrancó con la voz quebrada Sabrina Carballo.

Y ahí admitió: “Él una vez me dijo algo que me quedó grabado, me dijo ‘la plata no te hace malo, la plata te delata’. Y él siempre me decía ‘no le tengas miedo al dinero porque si no nunca vas a tener nada’”.

“Y me quedó, mirá que no tengo memoria eh, pero esa frase me quedó y para mí es así. Porque viste que hay gente que tiene plata y no tiene nada”, profundizó la actriz.

Y reconoció sobre su ex: “Él (Chanchi) de verdad es una persona muy generosa, demasiado para mi gusto”.