El mal momento de Sofía Zámolo: recibió una desgarradora noticia

"Así te voy a recordar toda la vida Lulú divertida, positiva, alegre, luchadora, buena amiga, madraza. Te extrañamos tanto enana. Sos y fuiste ejemplo de amor, gratitud y optimismo siempre".

Además, recordó a su mamá, que también murió hace un año por un cáncer de hígado y páncreas, cuando su hija California tenía solamente algunos meses: "Le pedí a mamá que te abrace muy muy fuerte allá arriba".

Sofía Zámolo en la mira: su ex cuñada le hizo una fuerte denuncia

Silvana Flores, la ex mujer de Diego el hermano de Sofía Zámolo, denunció a la modelo por querer desalojar de la casa en la que vive con su hija de 3 años, la mujer asegura que fue “defraudada” moralmente por la familia Zámolo.

La mujer reveló que ya le llegó la orden de desalojo y que pronto se quedará en la calle con la menor. Así se lo contó al programa radial de Ulises Jaitt que se emite por Radio Ensamble, El show del regreso.

“En marzo de 2016 empecé una relación sentimental con él (Diego) yo ya lo conocía, en abril ya el mes nos mudamos a vivir juntos en una propiedad que él tenía en Tigre, yo quedo embarazada de Emma en julio de 2017, me entero una semana después Y por ese motivo decidimos mudarnos a una casa más grande”, inició contando y en esa búsqueda encontraron la vivienda ideal pero tuvieron que pedirle un préstamos al padrastro de Zámolo por 34 mil dólares.

Silvina aseguró que siempre pensó que la casa estaba al nombre de su pareja y que sería el lugar donde crecería su hija, pero ella no puedo estar muy arriba de los trámite por tener que hacer reposo por su embarazo.

Flores dice que el hermano de Zámolo comenzó a ser violento con ella y terminó denunciándolo y allí comenzó el problema legal con toda la familia. Separada, con perimetral contra su ex, se le suma que en 2019 Sofía comienza un juicio de desalojo contra su ex.

“Claro el desalojo fue un invento procesal para ocultar el patrimonio del padre porque ella sabía que Diego no vivía acá cuando inició la demanda. Diego vivía, alquilaba un departamento en Tigre, él no vivía acá, y además ella venía a visitar a Emma cuando yo no estaba, cuando estaba mi mamá cuidándola”, contó.

“Hay algo que quiero aclarar claro cómo va a querer desalojar a su propio hermano que significaría que están peleados pero no están peleados vos sabes que entré al Instagram de Sofia hoy hace unas horas y subió una foto familiar donde está justamente su hermano y le tapa la cara a la nena con un corazón”, indicó sospechando de lo que le están haciendo es en conjunto.