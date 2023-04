El mea culpa de Flor de la V por la crianza de sus hijos: "Es algo que hoy llevo como un peso"

"Cuando mis hijos nacieron me podría haber tomado la libertad de no trabajar. No lo hice por estar en el medio. Y no sabes las veces que lloro por eso. Mucho. Muchísimo porque eran bebés", comentó la conductor.

Flor indicó que, hasta el día de hoy, es algo que se recrimina. "Me emociono porque hoy lo llevo como un peso", añadió, un tanto movilizada tras recordar el nacimiento de sus mellizos.

La figura de América TV sostuvo que, en la TV y en el teatro, se olvidan rápidamente de los artistas. "En el ambiente, cuando te quieren dar la espalda, te la dan", enfatizó.

Por último, Flor felicitó a Ulises por priorizar su salud. "Amo. Me encanta la decisión de Ulises. Valoro muchísimo lo que hace porque es difícil. Yo amo esto, pero más amo mi vida y mis hijos. En este ambiente cuesta mucho", sentenció.

El llanto de Flor de la V tras el tremendo relato de Lucas Benvenuto: "Es de muchísima valentía"

Luego de la fuerte transmisión en vivo vía Instagram de Lucas Benvenuto donde dio nuevos detalles de su relación con Jey Mammon, Flor de la V habló en Intrusos, América Tv, y no pudo evitar quebrarse al aire.

"Yo nunca le dije que me había violado. Él (Jey) tampoco lo tomó como una violación. De los 14 años hasta los 15, casi 16, fue una tortura psicológica. Atacarme psicológicamente para tenerme en la cama, como que yo fui un pedacito de carne para él. Nos juntábamos solamente para tener relaciones", dijo el joven desde su cuenta en la red social.

"Tengo un nudo en la garganta. Esto va a marcar un antes y un después sobre hechos de violencia sexual. Me conmueve profundamente todo lo que dice Lucas", comenzó la conductora completamente conmovida.

Y siguió: "Yo soy mamá, tengo dos hijos de 11 años. Me cuesta mucho salirme de ese lugar. En definitiva lo que estamos escuchando es a un niño que le tocó atravesar cosas espantosas".

"Me ubico automáticamente en ese lugar cuando él describe todo lo que le pasó. Muchas de esas personas están libres y sentimos que no hay Justicia", reflejó sobre lo que iba contando el joven.

Y remarcó: "No podemos dejar de señalar. Lo que él creía que era consentido en ese momento con los años y la experiencia y por haber trabajado su interior se dio cuenta que no era consentido".

"¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos agregar? Nunca viví así un hecho televisivo. Para mí es de muchísima valentía. No sé cuántas personas se animan a confesar públicamente que fueron abusadas, eso para mí tiene muchísimo valor", cerró entre lágrimas Flor de la V.