El mensaje de Alfa a Furia tras conocerse que deja la casa de Gran Hermano por su salud

“Se va a notar cuando no esté, la queremos un montón pese a que a veces no se note. Me gusta estar con ella, pasar tiempo con ella y va a ser una gran falta”, expresó Mauro, angustiado por su salida. "Yo ya estaba llorando. Yo la quiero un montón. Me encantaría que se vaya pero no de esta forma, menos por salud. Si se va algún día me gustaría que sea por la gente”, sumó Virginia.

En el exterior, en un posteo en su cuenta de Instagram, Walter Alfa Santiago se solidarizó con Furia. "Fuerza princesa. Te quiero”, escribió el ex GH y colgó una imagen de su paso por la casa, el día que Juliana le declaró su admiración.

La jugada letal que hizo Furia antes de irse de la casa de Gran Hermano por su problema de salud

Juliana Furia Scaglione debió dejar la casa de Gran Hermano, Telefe, por un tiempo para realizarse algunos estudios médicos más exhaustivos.

Lo cierto es que en medio de la preocupación por su estado de salud, la tatuada no se olvida del juego y las tácticas e hizo una jugada letal antes de retirarse de la casa.

Fue el conductor Santiago del Moro desde las redes sociales quien adelantó la importante acción que llevó adelante la doble de riesgo antes de dejar por unas horas el reality por su problema de salud.

"Anoche después del anuncio que le hizo a los jugadores de la casa, Furia aprovechó que habían anulado la espontánea y la hizo ella!", precisó el animador.

Furia no dejó pasar el tiempo y aprovechando la incertidumbre y estupor de sus compañeros ante su sorpresiva salida, no dudó en utilizar la herramienta de la espontánea.

Este miércoles hay gala de nominación en GH y ahí se sabrá a quién apuntó Furia con su inesperada espontánea.