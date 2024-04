La jugada letal que hizo Furia antes de irse de la casa de Gran Hermano por su problema de salud

Fue el conductor Santiago del Moro desde las redes sociales quien adelantó la importante acción que llevó adelante la doble de riesgo antes de dejar por unas horas el reality por su problema de salud.

"Anoche después del anuncio que le hizo a los jugadores de la casa, Furia aprovechó que habían anulado la espontánea y la hizo ella!", precisó el animador.

Furia no dejó pasar el tiempo y aprovechando la incertidumbre y estupor de sus compañeros ante su sorpresiva salida, no dudó en utilizar la herramienta de la espontánea.

Este miércoles hay gala de nominación en GH y ahí se sabrá a quién apuntó Furia con su inesperada espontánea.

El mensaje de Catalina tras enterarse el problema de salud de Furia en Gran Hermano

El martes la noticia de que Furia tiene que salir de la casa de Gran Hermano, Telefe, para hacerse estudios clínicos por un problema de salud impactó a toda la audiencia de reality.

Incluso, fue tal la repercusión que esto generó, que su ex compañera Catalina Gorostidi decidió dejar los conflictos de lado para solidarizarse con ella en este difícil momento.

Invitada al programa de streaming Se Picó, Republica Z, la ex participante hizo referencia al tema y confesó: "Me acabo de enterar en el auto, sacando el juego y las diferencias del juego, me sensibilizó porque yo la quiero mas allá de todo lo que paso. Me preocupó".

"La vi bastante pálida, la veo flaca y los me conocen saben que no soy una mala mina, de verdad me preocupe", agregó.

Además, hizo una importante reflexión acerca de como repercutió esta noticia entre el publicó y expresó: "Es un tema de salud y no está bueno que se metan con eso, igualmente recién la escuchaba a Coy hablando y creo que no vi tanto hate, ojala que no lo haya porque es un bajón".

"Y a la gente que me sigue a mi que por ahí hatea, les pido por favor que déjense de joder, que salud es la salud. Furia como jugadora es una cosa, y como persona la conoceré yo, la conocerá la gente que la conoce y no se metan con eso porque no esta bueno. Hasta yo estoy preocupada", siguió.