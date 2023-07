El mensaje de Ángel de Brito a Jorge Lanata, mientras lo criticaba en el programa de Mariana Fabbiani

"Me dice: 'está el tema Wanda'. Le pregunto qué pasaba. Me dice: 'tal cosa, tal cosa, tal cosa, Marina no lo quiere contar, dice que con eso no se va a meter'. Me cuenta lo que le dicen a ella y quién se lo dice. Hago un par de llamados más. Termino de confirmarlo y digo: 'lo digo yo'. Eso fue todo", completó.

Jorge Lanata también le dedicó unos minutos a Ángel de Brito, que prefirió no hablar de la salud de Wanda sin la autorización de ella: "Es un tipo que yo quiero, iba a decir quería.... pero bueno, quiero. Ángel llevó a una chica a LAM, que está un poco desequilibrada, a denunciar al padre. Hablo de la hija de Jorge Rial. A mí no me pareció bien, me pareció un exceso".

"¿Yo qué hice? Lo invité a la radio y estuvimos una hora en la radio discutiendo si era o no un límite que había que pasar. Ángel frente a lo que dije, me puso: inmundo. Me parece injusto. No fue lo que yo hice con él. Y me dolió lo de Ángel porque yo tenía consideración por él. No me dio la oportunidad que yo sí le di a él", remató.

En su cuenta de Twitter, Ángel levantó el guante y le quitó dramatismo a la situación. El conductor de LAM dejó en claro que no es un tema personal sino una discusión sobre periodismo. "Yo te sigo queriendo #DDM. Es un debate! #Lanata", concluyó.

Elba Marcovecchio, al borde del llanto, defendió a Jorge Lanata tras hablar de la salud de Wanda Nara

El viernes, en su programa en Radio Mitre, Jorge Lanata habló sobre la salud de Wanda Nara. El conductor de Lanata, sin filtro aventuró un diagnostico, respaldándose en fuentes cercanas a ella y a un especialista. "Tienen leucemia", afirmó.

Este lunes, en el estreno de DDM, el programa de Mariana Fabbiani, por América TV, Elba Marcovecchio defendió a su pareja de las críticas por haberse referido a la salud de la mediática sin su autorización.

"No hay manera que no entienda el dolor que está pasando Wanda y todos sus allegado", afirmó la abogada, antes de dar su mirada sobre el tema.

Elba mencionó que le llamaron la atención las críticas contra su pareja porque, horas antes de la información que dio Lanata en su programa de radio, en varios programas venían refiriéndose a la salud de Wanda con un gran nivel de detalle.

"El miércoles a la noche, y el jueves, trascendió en todos los programa de espectáculos, en las redes, y en los noticieros, cada uno de los elementos que daban a entender esta enfermedad. Decían exactamente: 'Wanda está grave', 'La enfermedad de Wanda es grave'. Hablaban de los glóbulos blancos, del bazo inflamado, de una patología que se vincula con alguna tipología de enfermedades hematológicas", sostuvo.

La panelista de DDM indicó que el periodista simplemente asumió la responsabilidad de hablar directamente de la patología a la que todos hacían referencia: "Nadie decía nada. Jorge lo único que hizo fue ponerle un nombre. Y lo atacaron. Lo acataron justamente a él, que en los medios lo dieron por muerto mientras yo estaba ahí".

En el cierre de su descargo, Elba recordó -al borde del llanto- la muerte de su primer marido luego de dar batalla a un linfoma de Burkitt, un trastorno bastante raro. "Yo tenía una foto de Facundo Arana en el Aconcagua. La tuve 10 meses, mostrándosela a Alejandro (Mazzeo), y a todos nuestros compañeros, diciéndoles que había esperanzas. Se habla de la enfermedad, que tiene distintos grados, y que el 80 por ciento de los casos tiene sobrevida", sentenció.