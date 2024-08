El mensaje de Flor Jazmín Peña sobre su salud que generó preocupación

Flor fue al show de Ca7riely Paco Amoroso en el Movistar Arena. A las pocas horas, la bailarina empezó a sentir que algo no estaba bien y, tras consultar a un médico, le recomendaron descanso.

image.png

"Llegué a ver el show de Catriel y Paco amoroso. Fue una locura. Qué fiesta. Qué tipazos", comentó sobre el gran concierto que vivió en el Movistar Arena, al igual que miles de fans.

La novia de Occhiato está viviendo un excelente momento personal, más enamorada que nunca, y en lo profesional, como conductora de Poné la pava, un nuevo ciclo que presenta en Luzu TV junto a Ana, la hermana de Lali Espósito.

Flor Jazmín Peña enfrentó los rumores de crisis con Nico Occhiato: el video

Flor Jazmín Peña enfrentó los rumores de crisis con Nico Occhiato luego de una consulta que respondió Ángel de Brito en las redes donde dejaba picando algún cortocircuito en la pareja.

Este trascendido generó preocupación en los fans de Occhiamin y desde sus historias de Instagram, la conductora y bailarina explicó cómo está la situación con Nico ante una pregunta de un seguidor sobre si estaban peleados.

“Debe ser gente que no mira el programa porque con Nico hacemos como videollamada todos los días cuando hacemos el pase de un programa al otro, y a mí se me nota todo”, indicó con firmeza Flor Jazmín Peña.

Y agregó al respecto: “Si estuviese peleada, ustedes se darían cuenta porque yo no puedo disimular nada... Ni en pedo estamos peleados”.

“Desde que contamos que estamos juntos habrá salido como cinco veces que estábamos en crisis y peleados, pero ninguna de esas crisis fueron verdad”, continuó Flor Jazmín Peña.

Y dejó en claro sobre su relación con Occhiato: “Estamos hace muy poco tiempo como para estar en crisis. No me hubiera puesto de novia si discutiera tanto, ya no tengo 15. Para que se queden tranquilos”.

"PD: lo re extraño! Ya podría ir volviendo", agregó en el pie de su historia.