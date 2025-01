El mensaje con un descargo feroz de La China Suárez tras su viaje romántico con Mauro Icardi

En DDM (América TV) compartieron al aire le mensaje que la actriz compartió con sus allegados. "Tenemos un mensaje que le mandó La China a un grupo de amigos que se llama 'Tema China'", advirtió Marina Calabró.

Acto seguido, el periodista Santi Sposato leyó el mensaje en cuestión: "Más allá de todo... ¡que cansador leer tantas mentiras, conclusiones agarradas de los pelos, escuchar a los voceros repitiendo cosas como loros y ver imágenes editadas o audios cortados y manipulados!".

En su descargo, La China concluye: "Deseo, de corazón, que todo pase para todos. Nada más feo que esta situación. Hasta los que no quiere, les deseo que puedan encontrar algo que los haga felices, que puedan estar un día sin mediatizar las situaciones y exponiendo a personas que no lo merecen".

Embed

¡A los gritos! La China Suárez y Mauro Icardi protagonizaron un escándalo en la recepción de un lujoso hotel

La China Suárez y Mauro Icardi están viviendo a pleno su historia de amor luego de haber blanqueado su noviazgo. El fin de semana, el jugador y la actriz hicieron su primer viaje juntos. ¿El destino? La ciudad de Mar del Plata.

En su estadía en La Feliz, el futbolista y su pareja habría protagonizado un verdadero escándalo apenas llegaron al lobby de un famoso hotel, según contó Pepe Ochoa en El ejército de LAM (Bondi Live).

"La China y Mauro llegaron a Mar del Plata pero no tenían reserva en ningún hotel. Me cuentan que se apersonaron al Costa Galana, hotel emblemático de Mar del Plata. Hotel tope de gama, uno de los hoteles más caros. Lo que sucedió es que la China y Mauro llegaron y fueron al mostrador y dijeron que necesitaban una habitación", detalló.

Al parecer, les ofrecieron una habitación doble porque estaban todas las habitaciones ocupadas, pero ellos querían una suite. "La China les dice 'no, no me estás entendiendo. Yo necesito esa suite o nada, no me voy a quedar acá en una habitación doble'", sumó Pepe.

Finalmente, el dueño del hotel tuvo que intervenir y la actriz logró su cometido. "Le dijo 'mirá, esto no se puede hacer' y la China, caprichosa como es, le dijo 'yo quiero ese cuarto'. Lo que termina sucediendo es que se lo dieron y al huésped lo tuvieron que cambiar", cerró.