El millonario regalo que Diego Maradona le hizo a Cris Miró y ella terminó vendiendo

“Y me impresiona, miren que yo tengo mi altura, pero ella me superaba. Y mucha gente lo niega, mira para otro lado, pero ella, innegablemente, fue la preferida de Diego Armando Maradona”, deslizó el periodista antes de revelar detalles de los secretos encuentros de Diego y Cris.

Así fue que Ventura, junto a la histórica periodista y productora Alicia Pedrelli invitada a hablar del tema, recordaron que el 10 llegó a regalarle a la vedette "un brazalete de brillantes”, para demostrarle sus sentimientos. Pero ella no pudo disfrutar semejante regalo, dado que decidió venderlo cuando su estado de salud comenzó a ser crítico.

“Ella lo vendió para pagarse el tratamiento", recordaron los periodistas mientras detallaron que Diego "se lo mandó a través de una persona, él estaba perdidamente enamorado de ella”.

Por último, Ventura reveló el lugar donde Diego Maradona y Cris Miró tenían sus encuentros. “Ellos se encontraban, más allá del Hotel Nogaró, que era donde concentraba Boca, pero cuando tenían encuentros que no se debían saber, iban a un departamento que utilizaban de bulín de una famosísima figura del espectáculo”, concluyó.

Mi nombre es Cris, el documental que retrata quién fue Cris Miró: "Enfrentó a una sociedad hostil"

“Mi verdadero nombre es el que siento”, con esa frase simple y contundente Cris Miró logró romper con todo lo preestablecido en los '90 en torno a la figura de una mujer trans en los medios. Consolidada como estrella del Maipo y una figura de la televisión abrió un camino de larga lucha para derribar los prejuicios que reinaban en la sociedad.

"Se imponía desde el respeto. Decía las cosas que había que decir", destacó Mariano Echegoyen, guionista y productor de "Mi nombre es Cris", en una nota con PrimiciasYa.

El documental de Jotax, la productora de Noel Vila y José Núñez, narra cómo fue la carrera de la primera vedette trans de la argentina con testimonios de quienes más la conocieron. "Con mucho coraje enfrentó a una sociedad que era hostil hacia la comunidad trans", afirmó Echegoyen al resumir cuál fue el legado de Cris.

"Mi nombre es Cris" surgió como complemento de "Cris Miró (Ella)", la exitosa biopic de Flow, dirigida por Martín Vatenberg y Javier van de Couter. "A nosotros nos convocó Flow. Fue tanto el éxito de la serie, que ahí nace la idea de producir un documental. Ella tuvo faceta mediática muy corta, de cuatro años. Se hace masiva en el año '95, con Viva la revista, y fallece en el año '99. Lo que tratamos de plasmar quién fue Cris Miró con la gente que la conoció, durante esos años, los compañeros del secundario, del under y de toda la vida", contó el productor.

Documental Cris Miró

El proyecto fue posible gracias al material de archivo de América Tv y las entrevistas que realizaron a artistas, periodistas y amigos de la vedette. "Fue un proyecto muy lindo. Se hizo en poco tiempo, pero se trabajó muy bien, administrando correctamente el tiempo que teníamos. En Jotax buscamos todo el material de archivo de América, que tuvimos que desclasificar y, en muchos casos, digitalizar. A eso le sumamos los testimonios de quienes la conocieron. Hicimos más de 22 entrevistas", detalló.

Flor de la V, Costa, Esther Goris, Ricky Paskhus, Carolina Unrein, Luis Ventura, Susana Roccasalvo, Daniel Ambrosino, entre otras personalidades, participaron del documental. "Son 55 minutos, en donde se cuenta muy bien todos esos años de Cris. Cómo era en los '90 ser una travesti y estar en una revista o en la televisión", agregó.

Flor de la V Docu Cris.jpeg

Mariano advirtió que la historia de Cris cobra trascendencia porque se consagró en un contexto adverso. "En ese contexto, donde las travestis solo estaban asociadas a la prostitución, surge una figura como Cris, que rompe con eso completamente. Estudia una carrera en la facultad, llega a ser primera vedette del Maipo, algo impensado para la época, y se destaca por su inteligencia, gentileza y respeto hacia los demás", sostuvo.

Además, el productor mencionó qué fue lo que más le impactó de la historia de Cris. "Tengo 51 años. Yo trabajaba en América en los '90. La he visto, pero no conocía tanto de Cris Miró. Me tuve que empapar.. ver, ver y ver material. Lo que más me impactó de ella fue su inteligencia. Sabía manejarse con los límites en una TV que siempre iba al chiste fácil. Con respeto, se imponía, decía las cosas que había que decir. Creo que, por todas esas cosas, ella trascendió y fue la primera trans en ocupar el lugar que ocupó", señaló.

Docu Cris Miro.jpeg

"Con mucho coraje enfrentó a una sociedad que era hostil hacia la comunidad trans. Fue la primera travesti trans, que pudo ocupar un lugar que no ocupaban las travestis en ese momento. Pudo ganarse un lugar en el espectáculo argentino, que abrió para todas las demás, y para todas las diversidades, un camino. Ella no levantó una bandera. Ella era la bandera", completó.

Al finalizar, Mariano anticipa que, de la mano de Jotax, se avecinan otros lanzamiento. "Con Flow trabajamos de maravilla y tenemos varios proyectos por delante. Estamos con cuatro proyectos en concreto, en desarrollo. Con el documental '1983, el año que recuperamos la democracia' dimos el puntapié inicial, seguimos con 'Mi nombre es Cris Miró', y vamos por más. Nuestro fuerte es lo periodístico y es hacia donde vamos", concluyó.