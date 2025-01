El motivo que despertó la furia total de Jenifer en Gran Hermano 2024

"¿Quién comió dos veces ensalada de fruta? ¡Digan la verdad!", exclamó Jenifer, furiosa por la falta de compañerismo. Lourdes Ciccaroni y Martina Pereyra levantaron la mano y se hicieron cargo de la situación.

"Yo ni siquiera la probé... ¡un poquito de compañerismo! Ayer no tenía ganas de comer, pero hoy abrí y ya no había nada", expresó la morocha, llena de furia.

Jenifer advirtió que también tenían galletitas dulces en la alacena y a ella no le dejaron nada. "No les pido que me dejen ocho galletitas, pero aunque sea una galletita. ¡Y la ensalada de frutas también... yo no la probé!", sentenció.

Embed

La venganza que prepara Jenifer contra Chiara tras la salida de Giuliano de Gran Hermano 2024

El domingo, Giuliano Vaschetto se convirtió en el último eliminado de Gran Hermano 2024, con el 68,6 por cientos de los votos. La salida de Nano generó todo tipo de reacciones en la casa. Jenifer Lauría fue quien más sintió la partida del muchacho.

"Sandra dice que está re contenta", expresó la jugadora en el ciclo que se emite por Telefe. "Creo que hay que tener más respeto a esta altura del juego con los jugadores que se van", acotó Juan Pablo Vigili.

"Qué podés esperar de un burro más que una patada. Es así pero bueno, me voy a hacer fuerte y ahora sí voy a jugar", siguió Jenifer, indignada.

"Chiara también festejó a los abrazos", advirtió Petrona Jerez. "Está feliz porque no tiene que ver ninguna situación más (entre Nano y yo)", fue la reacción de la morocha.

"Perdió en lo sentimental pero ella quería ganar por su ego", comentó Juan Pablo. "Yo te diría que esta semanas estemos calmas, y si zafamos, la semana que viene vamos por todo", señaló Sopa Buscio.

Finalmente, sumamente furiosa por la salida de Nano, Jenifer remató con una frase letal sobre Chiara Mancuso: "Como él se quiso vengar de Brian por mí, yo voy a hacer lo mismo contra ella".