El nuevo desafío profesional de José María Muscari: "Una aventura para pensar"

Ahora llegó el momento del PODCAST desde este lunes 18 en Spotify y en WeToker, para escucharlo cuando quieras, donde quieras, para que lo compartas, para que lo hagas tuyo.

Sobre Muy Muscari

Un reality sonoro, un viaje a lugares oscuros y luminosos, de tensión interna y de reparación. No es un podcast de entrevistas, no tiene tips de psicología, no hay una historia de ficción.

“Es una aventura para pensar, una tertulia moderna en la que comparto con mucha honestidad, algunas reflexiones sobre los temas que más me importan, junto a las personas de mi vida que me guían, me transforman y me ayudan a conocerme mejor.Es posible que tengamos intereses compartidos y que nos unan las mismas preguntas. Que “Muy Muscari” te haga compañía, te genere sonrisas, te provoque emoción y te desafíe a ir más allá de lo que la vida es hoy para vos", dice José María sobre este nuevo proyecto.