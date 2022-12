El nuevo grito del exterior que sacudió la casa de Gran Hermano 2022

Embed

"Thiago, Daniela te hizo la espontanea", se escuchó a una voz de forma clara, ante la sorpresa de los jugadores. Y se remarcó: "Nacho, alejate de La Tora".

Los dos participantes comenzaron a dialogar de ese grito que escucharon pero rápidamente intercedió Gran Hermano con una clara orden a todos.

"Atención por favor: todos deben ir al interior de la casa", indicó el sumo, y ellos se pararon del sillón e hicieron caso. Veremos qué repercusión tendrá esta nueva información que llega desde el afuera.

daniela agustin.jpg

Gran Hermano 2022: así fue el primer cara a cara entre Daniela y Coti

El lunes, Daniela Celis reingresó a Gran Hermano 2022 por decisión del público. Julieta Poggio y Romin Uhrig fueron corriendo a abrazarla apenas la vieron caminar por el jardín.

La chica de Moreno recorrió cada rincón de la casa con una sonrisa. En un momento, la morocha se cruzó con su principal rival, Coti Romero, que le clavó la espontánea hace unas semanas.

Daniela puso su mejor cara y se mostró sorpresivamente amistosa con la correntina. "¿Todo bien? ¿Estás contenta que vine?", le preguntó, irónica.

"Sí, boluda...", le respondió Coti, que no podía creer su presencia en la casa. "Me alegro mucho", le contestó la morocha, que no le dio demasiada atención a su compañera.