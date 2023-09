El nuevo y alarmante mensaje de Maxi Guidici a Juliana Díaz tras el duro momento que vivió

Claro que Marcelo Tinelli se acercó a charlar con él para brindarle su apoyo, donde Guidici se quebró al agradecerle a su amigo y a su madre la contención recibida. Pero curiosamente nunca mencionó a su ex a lo largo de la conversación con el conductor, lo que se tradujo en una buena cantidad de críticas.

maxi guidici 2.jpg

Es así que este miércoles por la mañana, Maxi Guidici se volcó a su cuenta de Twitter para hacer su descargo al respecto. “En todas las notas hablé muy bien de Juli y su equipo, agradecí y me disculpé, hasta en LAM. Anoche en el show no me salió así y lo había pensado, pero era el momento del Conejo” planteó el cordobés en plena recuperación de su salud mental.

Al tiempo que agregó: “Entiendo el enojo y me voy a bancar los insultos, recomiendo más cuidado” cerrando contundente su mensaje, tras haber cruzado duro a su ex el día anterior asegurando que ella sería quien se opondría a que pueda desembarcar en la pista de baile del programa de Marcelo Tinelli.

TW Maxi Guidici 1.jpg

Maxi Guidici desmintió a Juliana Díaz e hizo una durísima acusación contra ella

El viernes se conoció del grave episodio de consumo de pastillas de Maxi Guidici en su departamento que motivó en su internación de urgencia por unas horas. Esto se dio horas después de que Juliana Díaz confirmara con un comunicado desde las redes sociales el fin de la relación con el cordobés, después de un fallido intento de reconciliación.

El lunes, Juliana se presentó en la pista del Bailando 2023, América Tv, y se mostró muy angustiada al referirse a este tema, sin poder contener las lágrimas. "Me destrozó, podría haber pasado cualquier cosa. Me partió el corazón, le deseo luz", explicó la morocha ante la consulta de Marcelo Tinelli sobre esta difícil situación que atraviesa su ex, Maxi.

Embed

Y agregó: “No me importa si él me odia o no porque nos separamos, yo lo único que quiero es que vuelva a sonreír, que esté con vida y bien. Se lo deseo de corazón”.

Lo cierto es que la reacción de Maxi Guidici fue inesperada ya que desde las redes sociales lanzó una picante acusación contra Tini al asegurar que ella no quiere que él entre al Bailando 2023.

"Eso es mentira! No quiere que me metan al certamen, nada más...!", disparó enojado Maxi al comentar una nota de PrimiciasYa en Instagram.