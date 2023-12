El orgullo de Jimena Barón al compartir un importante logro de Momo en el colegio: "Te amo"

Bajo este contexto, Jimena dio la noticia que se su hijo fue elegido para un rol muy especial entre sus compañeros y con una foto juntos indicó: "El escolta". "Te amo Momo, sos una persona y compañero increíble", agregó en otra historia.

Minutos más tarde, publicó un video en el acto donde se podía ver a Momo en el escenario con sus compañeros y cuando lo nombraron por alta voz, ella desde los asientos gritó: "¡¡¡Daleee Morrisoon!!!".

¡Felicitaciones!

Jimena Barón - Momo escolta

La confesión de Jimena Barón sobre los celos de su hijo Momo hacia Matías Palleiro: "No sé qué más decirte"

Jimena Barón se tomó unos días de vacaciones con su novio Matías Palleiro en El Chaltén, y parece que su hijo Momo -fruto de su relación con Daniel Osvaldo- no lo tomó muy bien.

En su cuenta de Instagram, la cantante compartió distintas postales de sus románticas vacaciones, pero también dio detalles de una conversación que tuvo con su hijo de nueve años.

Barón contó que "Momo me dijo recién (mientras mascaba chicle y jugaba un jueguito) que me extraña 6 del 1 al 10, porque no le interesaba venir a caminar tanto’’.

“Está celoso, ocurre siempre que me voy sin él (que es nunca), y cortó diciendo ‘bue, no sé qué más decirte’, pero pidió que lo llevé a almorzar el jueves en el horario de almuerzo del colegio’’, reveló.

Al final, la actriz destacó sobre su hijo: “Estoy vibrando la pre adolescencia de un pisciano luna cáncer”.