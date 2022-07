El papá de Jazmín de Grazia rompió el silencio y reveló el verdadero motivo de la muerte de su hija

Diez años después, Ricardo De Grazia, el padre de Jazmín, habló con Fernanda Iglesias el mismo día en que ella hubiera celebrado sus 38 años y le contó el verdadero motivo del fallecimiento.

"Infarto agudo de miocardio con lesión de vieja data", dijo el padre que aún cuenta que se acostumbró a vivir con el dolor de que su hija ya no esté más.

Esto se da en el desenlace de la batalla legal que mantuvo la familia De Grazia con el diario Crónica, ya que en su portada ese día puso la foto de la modelo muerta en su departamento. La justicia falló a favor de la familia y ahora deberán pagar una importante cifra de resarcimiento.

El recuerdo de Paula Chaves a Jazmín De Grazia a 10 años de su muerte

El 5 de febrero de 2012, con apenas 27 años, la modelo Jazmín De Grazia fue encontrada sin vida en la bañera de su departamento en el barrio porteño de Recoleta, caso que generó gran conmoción en los medios.

Una de las grandes amigas del medio de Jazmín fue Paula Chaves, quien suele recordar a su gran compañera en cada fecha especial desde su muerte.

En charla con el sitio Teleshow, Paula Chaves recordó a Jazmín De Grazia a diez años de partida: "Yo sigo en contacto con su familia, la extraño mucho y ella se me aparece en sueños. Cada vez que eso pasa, lo llamo a su papá y le digo: ‘Ricardo, se me apareció Jazmín, soñé con ella y me dice que está bien’”.

Y remarcó sobre la fecha que la conecta para siempre con su gran amiga: “Elijo recordarla el día de su cumpleaños, no el día que partió. Porque es justo el cumple de Filipa. Mayor señal que esa no hay. Ella quiere festejo”.

El destino quiso que la tercera hija de la modelo y conductora Paula Chaves con Pedro Alfonso, Filipa, naciera el mismo día que su amiga Jazmín de Grazia, quien falleció el 5 de febrero de 2012 a los 27 años. Paula y Jazmín fueron grandes amigas y desde las redes la conductora suele recordarla en cada fecha especial.