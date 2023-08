El participante de 12 años que alucinó al jurado de Got Talent Argentina

Embed

A la hora de la devolución, La Joaqui afirmó: "A mí me encantó, sos un personaje increíble, sos muy talentoso, tenés mucha personalidad y creo que no te falta absolutamente nada para trascender. ¡Espero que te mantengas enfocado!".

Abel Pintos, en tanto, opinó: "Yo creo que la palabra que te cabe perfecto es 'crack'. Te voy a pedir que te cuides mucho proque vas a crecer y vas a ser un sabandija. También tenés que cuidar el instrumento porque la serenata es larga. Y ojalá puedas estudiar porque se nota que estás transmitiendo cosas tuyas a través de la música".

Picantes detalles de la "poca onda" de Lizy Tagliani con uno de los jurados de Got Talent Argentina

Tal como suele hacer Telefe con las grandes apuestas de su programación, Got Talent Argentina -el reality que tiene a Lizy Tagliani en la conducción- ya está todo grabado a pesar de que hace poco comenzó a emitirse al aire. Es por eso que de a poco van conociéndose internas sobre su los integrantes del programa.

Así, en la tarde de este martes desde Intrusos (América TV) fue Pampito quien reveló la poca onda que hubo a lo largo de todas las grabaciones entre Lizy Tagliani y Abel Pintos, uno de los cuatro jurados junto a Florencia Peña, La Joaqui y Emi Abdul Gani.

Si bien comenzó revelando que la producción grabó cinco finales para que no se filtre el ganador, el periodista aseguró que entre "Lizy Tagaliani y Abel Pintos no hubo cien por ciento onda".

Según el panelista del programa de Flor de la V, desde la producción salió el comentario que asegura que Lizy "No conectó con el humor de Abel", y acto seguido los describió: "Viste que Abel es más tímido, más parco... y Lizy es mucho más arriba".

Y si bien deslizó que sabe que saldrán a intentar negarlo, Pampito confió que Tagliani no quedó conforme del todo con lo que se sale en pantalla. "Lizy estuvo hablando con gente de la producción en lugares íntimos algo como 'no me gustó tanto mi química con Abel", afirmó seguro.

Asimismo remarcó que como el programa es editado quizás no llegue a verse, pero reveló que "Lizy le tiraba chistes y del otro lado no había una pared y no volvía"devolución alguna, lo que incomodó permanentemente a la conductora del talent show de Telefe.