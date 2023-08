La conmovedora devolución del jurado de Got Talent Argentina: "Fue lo mejor que vimos"

Embed

Emir Abdul, por su parte, expresó: “La verdad es que se nota que son un grupo muy unido que se junta a jugar y que se lo toma en serio de principio a fin. Se nota que hay mucho trabajo acompañado de talento, es hermoso que alguien en su casa que no sabe bailar tenga ganas de aprender gracias a ustedes”.

El bailarín uruguayo, previo a que el resto del jurado vote, se levantó de su asiento y apretó el botón dorado. “Fue lo mejor que vimos”, afirmó.

DOCTA DANCE.jpg

La Joaqui se quebró al reconocer a un participante de Got Talent y reveló la historia que los une

Este lunes fue el estreno de Got Talent Argentina en Telefe y se vieron muchas emociones reflejadas en la pantalla. Pero quien logró atravesar al publico fue La Joaqui, jurado del reality, cuando rompió en llanto luego de una presentación en la que competía alguien especial para ella.

En medio del programa, se presentó el grupo Fort Crew, que realizó una coreografía de reggaetón, y entre ellos, la cantante pudo reconocer que uno de los 34 bailarines era parte de su equipo de shows. Por esa razón, al terminar el cuadro de baile tuvo que tomarse unos segundos para dar su devolución ya que no pudo contener las lágrimas.

“Yo sinceramente no los conozco a todos los chicos que están acá, solo a uno que baila conmigo y solo este mes lo he hecho aprenderse 10 coreos nuevas. Habló por él porque es a quien conozco, supongo que con todos pasa igual. Es el del medio, que es re tímido”, expresó con la voz quebrada.

Bailarín de la Joaqui

“En la posición en la que yo me encuentro artísticamente, tanto con mis bailarinas y todo, estoy acostumbrada a ver como a los bailarines los hacen sentir una parte del arte nada más. Como si fueran un personaje secundario en la presentación de alguien más. Me conmociona mucho", siguió.

Sin embargo, al ver su emoción, su compañero Abel Pintos tomó la palabra y aseguró: “Todos entendemos la emoción de La Joaqui, y además a mi me emocionó lo mismo. Al margen del enorme talento de cada uno y el conjunto para la danza, yo no podía parar de ver valores".

“Yo tengo dos hijos y a veces me da miedo pensar en el mundo del futuro, pero los veía bailar y me emocioné igual que La Joaqui por el compromiso en lo que hacen y la seriedad. Me deja más tranquilo, con chicos como ustedes hay mundo posible que puede ser muy hermoso", cerró.