El particular motivo que haría fracasar una de las denuncias de Wanda Nara contra Mauro Icardi

Ocurre que una vez que Wanda logró ingresar a la propiedad de Núñez, se percató que había un faltante de dinero en la caja de seguridad de la propiedad. El tema es que Nara e Icardi están casado legalmente y, hasta ahora, no tramitaron el divorcio. Y como para el Código Penal argentino, el robo entre cónyuges no existe, esta última acusación no le generaría perjuicio alguno a Mauro.

La realidad es que el Código Penal argentino incluye una disposición especial en lo que se refiere a los delitos entre cónyuges, particularmente en casos de hurto o defraudación. Esta norma establece una exención de responsabilidad penal para los cónyuges.

Esto significa que, si un esposo o esposa toma bienes del otro, no puede ser procesado ni condenado por este tipo de delitos. En otras palabras, si un cónyuge roba o comete fraude contra el otro, no se le aplicará una sanción penal, ya que el Código Penal busca proteger la armonía familiar y evitar la judicialización de conflictos dentro del matrimonio.

La contundente reacción de Mauro Icardi ante la grave denuncia de Wanda Nara

Este miércoles en LAM (América) dieron a conocer la denuncia que Wanda Nara realizó contra Mauro Icardi por violencia de género y con un pedido de desalojo del departamento que ambos compartían en el barrio de Núñez.

"Esto, que fue por la tarde, es un pedido de Ana Rosenfeld por su clienta Wanda Nara para que Mauro se retire del departamento que es de ambos", contó Ángel de Brito al leer parte de la denuncia.

Minutos después, el conductor confirmó que el futbolista había sido notificado por la policía e informó: “Mauro aceptó la exclusión del hogar”.

“Los policías que Pochi mostró hace un hora eran efectivos que entraron en el Chateau, subieron al departamento de Mauro, lo notificaron, y él se supo a derecho y estaría abandonado en este momento el edificio”, agregó Pepe Ochoa.

Por último, respecto al futuro de la causa, completó: “Hay que ver qué pasa ahora, si Wanda pudo entrar o no y entiendo que sí porque están las menores”.