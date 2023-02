El pasado swinger de Ariel de Gran Hermano 2022: "Soy open mind"

Embed

"En un momento, en las primeras charlas en la casa salió el tema del swinger...", aseguró Ansaldo. "¿Te gusta el swinger?", indagó Ángel. Algo incómodo, el invitado no dijo nada, pero hizo un gesto asintiendo.

"El reboleo de cabeza es 'voy todos los jueves", interpretó el conductor. "Siempre me gustó el teatro...", respondió Ansaldo. "¿Qué tiene que ver el teatro con los swingers?", siguió la figura de América TV. "Bueno, pero quiero decir... soy open mind", sentenció el ex participante de Gran Hermano.

El proyecto teatral de Ariel Ansaldo con los ex Gran Hermano 2022: "Es algo que hablamos..."

El domingo, Ariel Ansaldo se convirtió en el último eliminado de Gran Hermano 2022. El parrillero de Berazategui quedó afuera del juego, con el 55,21 % de los votos frente al 44,79 %, que obtuvo Julieta Poggio.

En una nota con PrimiciasYa, el ex participante del reality de Telefe habló de su experiencia en el juego, sus enfrentamientos con Walter Alfa Santiago, el vínculo especial con Romina Uhrig y el deseo de subirse a las tablas.

"Yo me mostré tal cual soy. Fui auténtico. Me siento contento y tranquilo con mi juego", afirmó al resumir su estadía en Gran Hermano 2022. "Lo que me pasó fue que la energía de la casa me condicionó", añadió.

Ariel reconoció que su mayor error fue no avanzar estratégicamente contra Alfa. "Me quedé con las ganas de hacerle la fulminante", dijo sobre el más veterano de la casa. "Me perdí la oportunidad de enfrentarlo en una placa mano a mano", resaltó.

Por otro lado, el experto parrillero reveló que sintió un vínculo muy especial con Romina Uhrig. "Ayer conté que tuve un sueño con ella... nada raro.. algo romántico", mencionó.

"Ella es hermosa. Me gustaba cada vez que me sonreía. Y sí, me gustaba. Pasamos momentos muy lindos, tuvimos charlas interesantes, pero no creo que la relación siga afuera de la casa", agregó.

Al ser consultado por sus objetivos luego de su experiencia en GH, Ariel indicó que le gustaría encabezar un espectáculo con su ex compañeros: "Es algo que hablamos con Nacho, Thiago y Maxi. Me encantaría poder hacer una obra con ellos. Yo ayudaría a escribir algunos monólogos... veremos si se puede dar".

Al finalizar, el último eliminado del reality destacó que seguirá trabajando para poder cumplir el sueño que lo motivó a anotarse en el programa. "Yo quería darle una buena vejez a mis padres porque estamos con la guita justa en casa y voy a seguir haciendo todo para ayudarlos", concluyó.