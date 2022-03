El pase de factura de Hernán Piquín a Noelia Pompa

Primicias Ya publicó en Instagram un video de la performance de Pompa en la televisión italiana.

Para sorpresa de muchos, Hernán Piquín dejó un comentario contundente en el posteo.

"Ella ahora debe valorar a Hernán Piquín, que bailando manejando su cuerpo para que no se notara tanto la diferencia de altura", expresó un usuario. El ex jurado de La Academia leyó eso y agregó: "Muchas gracias, pero no creo".

Noelia Pompa habló de su relación con Hernán Piquín

En una nota con Intrusos, Noelia Pompa habló de su vínculo con Hernán Piquín.

Ante las versiones de mala onda entre ellos, la bailarina aclaró que hoy no tiene contacto con su ex compañero.

"No estamos en contacto. No sé si habrá vuelto a España", señaló.

Y la bailarina indicó que vio su participación en La Academia y le gustó mucho su rol como jurado.

"Vi el programa cuando y estuvo muy bien", afirmó.

Pompa reveló que nunca más volvió a hablar con Piquín. "La verdad es que perdimos el rastro. No hay nada personal, tengo que volver a verlo y hablar", sentenció.