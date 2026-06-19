Florencia Peña reveló su charla con Nico Occhiato tras el escándalo en Luzu: "Falta de empatía"

En tanto, ante la consulta de Paula Varela sobre si le molestó cómo actuó Nicolás, Peña fue contundente. "Yo abrazo mucho a mi gente. Pero esa soy yo. Yo banco y defiendo. Obviamente nadie va a defenderme por el error que yo cometí y eso está claro. Yo no estoy pidiendo que alguien diga 'che, Florencia no hizo nada'", deslizó a punto de quebrarse.

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Fue allí que Rodrigo Lussich remarcó la falta de empatía por parte de Occhiato hacia ella a la hora de hacer su descargo público sobre el desgraciado episodio. "Yo siempre cuando pienso en cómo educo a mis hijos, siempre pienso 'uno puede equivocarse, lo importante es lo que uno hace con esa equivocación', la reparación es lo que nos hace personas", argumentó contundente dejando en evidencia su diferencia con el accionar de Occhiato.

A esa altura de la charla, Adrián Pallares observó que precisamente en Luzu todos parecen amigos que se juntan todos los días a divertirse entre ellos y a dar alegría, pero que esa cajita de cristal explotó cuando Occhiato se comportó como un patrón de estancia. "Yo creo que ahora todos vamos a respirar. Yo también fui impulsiva al decir 'doy un paso al costado, respiremos'. Fue algo que les dije mucho en las charlas que tuvimos ayer, pero también porque soy más grande y ya he pasado por muchas de estas", opinó Florencia.

Y sobre si anoche estaba realmente desconsolada, Peña confió que sigue desconsolada "porque nunca le quiero hacer mal a nadie, no es mi intención. Cuando lo hago en el ámbito privado, soy la primera en pedir disculpas y mis hijos saben que es así, y ellos aprendieron a pedir perdón también".

"Lo que quiero decir es que no hubiera querido que nadie se sienta herido, lastimado por mis palabras", dejó en claro al tiempo que confesó quebrada estar "cansada de tanta embestida".

Florencia Peña y Nico Occhiato - Yo hubiese hecho otra cosa - captura Intrusos

Cómo fue el descargo de Nico Occhiato el día después de la polémica con Luzu y Florencia Peña

En medio del fuerte revuelo que se generó en torno a Luzu TV por la difusión de una falsa información sobre Jorge Messi, padre de Lionel Messi, Nico Occhiato decidió referirse públicamente al tema durante la emisión de este viernes de Nadie Dice Nada.

Al iniciar el programa, el conductor y creador de la señal de streaming hizo un descargo en el que asumió su rol frente a la situación y explicó cómo atravesó los días posteriores a la polémica. "Todos están al tanto de lo que sucedió, uno como cabeza de grupo tiene que tomar decisiones y tiene costos como responsable de un canal que uno tiene que afrontar", expresó.

Luego, remarcó que se trató de un error involuntario y que, como máxima autoridad del proyecto, le correspondió actuar en consecuencia. "Hay errores humanos que le puede pasar a cualquier y después soy yo el responsable del canal y tomo las decisiones que yo creo pertinentes", señaló.

Más adelante, Occhiato aseguró que ya mantuvieron las conversaciones necesarias con las personas involucradas y que ofrecieron las disculpas correspondientes. "Hablamos con las personas que teníamos que hablar y pedimos las disculpas que teníamos que pedir. Está todo recontra aclarado y lo más importante es que las personas en cuestión están bien", afirmó.

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El conductor también cuestionó algunas versiones que circularon tras el episodio. "Tanto se habló de fake news y lo único que se habló ayer fue de un montón de divulgación de fake news que eran erróneas. Se equivocó y se pidió disculpas. Pero el que se jacta de eso generando más fake news no merece mi respeto ni el de nadie", lanzó.

Además, defendió las medidas que tomó desde su lugar dentro del canal. "Cuando ocurre un error no forzado y sin mala leche como lo fue, yo tengo que tomar decisiones como las tomé como cabeza del canal. Cuando es con cero mala leche como lo fue, la comunidad lo entiende y va a bancar siempre", sostuvo.

Por último, desmintió algunas versiones que circularon sobre supuestas consecuencias para el canal. "Para todos lo que se ponían contentos que era el fin de Luzu, no se bajó ninguna marca y vamos a ir a los partidos. Todo lo que se dijo también fue mentira", aclaró.

Antes de cerrar el tema, reafirmó que actuó de acuerdo con lo que consideró correcto. "Se pidieron las disculpas y después yo tomé la decisión que creía que tenía que tomar como cabeza de Luzu y vamos a hacer el programa como siempre como quiere la gente", concluyó.

nico occhiato 2

Video: La mañana de Lape (América Tv).