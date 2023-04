El pedido desesperado de Shakira por el asedio a sus hijos, Sasha y Milan: "Una persecución sin tregua"

image.png

Sin embargo, en un reciente comunicado, Shakira pidió a los periodistas que paren "con el asedio" a sus hijos, Sasha y Milan, que no pueden llevar una vida normal por "la persecución sin tregua" de parte de los paparazzi.

"Les ruego de abstenerse de seguirlos hasta la salida o entrada del colegio", fue el pedido que la colombiana le hizo a la prensa.

"Confío que los periodistas y fotógrafos sean sensibles a la situación que enfrentan Milan y Sasha, y puedan comportarse de la forma más humana posible con ellos", remarca en el tramo final de su mensaje.

Shakira y Piqué

Gerard Piqué habló del origen de Shakira y la cantante le respondió con todo: "Orgullosa de..."

Hace unas horas, Shakira se despidió de Barcelona con sus dos hijos Sasha y Milan con un emotivo mensaje en las redes y un palito a su ex pareja, Gerard Piqué.

"Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar...”, señaló la cantante colombiana al dejar el lugar donde vivió tantos años, quien se instaló definitivamente en Miami.

Lo cierto es que Piqué, en un programa de streaming, se refirió a las agresiones virtuales que recibió de los fans de Shakira en este último tiempo y dejó picantes declaraciones.

"Mi ex pareja pues es latinoamericana... Tu no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella... Pero barbaridades miles", dijo el ex futbolista.

Y remarcó sobre estos comentarios que recibió: "No me importa nada, es cero. Porque no los conozco nada, es gente que está ahí, no tienen vida, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots...".

En este contexto, desde su cuenta de Twitter, Shakira recogió el guante ante la repercusión que tuvieron las palabras de su ex en la transmisión, y le contestó de manera contundente: "Orgullosa de ser latinoamericana", sentenció con las banderas de todos los países del Continente.