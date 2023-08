El peligroso incendio en la casa de la hermana de Luisana Lopilato: "Mi hijo nos despertó"

Daniela, sensible ante la situación que vivió, hizo una profunda reflexión: “La parte de arriba de casa ya estaba totalmente tomada por el humo, así que nada, disfruten cada momento de sus vidas, porque realmente no saben cuándo va a ser el último”.

Cabe recordar que hace exactamente un año, la nutricionista había tenido un accidente de tránsito. Otro auto la chocó de atrás, el vehículo se destabilizó, y en el intento de acomodarlo, volcó y quedó ruedas para arriba.

Las fotos de Luisana Lopilato con sus hijos y Michael Bublé que enternecieron a todos

Luisana Lopilato es muy acitva en sus redes sociales y suele mostrar las diferentes actividades que realiza. En esta oportunidad, la actriz de Casados con hijos enterneció a sus seguidores con unas fotos que compartió junto a Michael Bublé y sus hijos.

“Con ellos 5 a donde sea”, escribió en la publicación, que tuvo más de 56 mil me gusta, dedicada al cantante canadiense y a sus cuatro hijos: Noah, Elías, Vida y Cielo.

Luisana Lopilato y sus hijos posteo 2.jpg

El mes pasado, la actriz se había tomado un descanso de las redes sociales. Y a su regreso había explicado el porqué en una de sus historias. “Perdón que no estoy tan activa acá estos últimos días. Fue un comienzo de año muy intenso y hermoso y volver a casa y a la rutina en Vancouver fue un poco caótico al principio, las madres entenderán”, había escrito.

“Organizar el colegio, deportes, actividades, cursos, entrenamiento… pero obvio, no me quejo. Feliz de estar de vuelta y más tiempo con mis hijos. Ya me voy a acomodar y compartirles más”, había explicado.