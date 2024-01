El picante análisis de Julieta Poggio sobre la eliminación de Coti Romero del Bailando

“Siento que no es gratis, no es gratis hablar mal de las personas, exponer a la gente”, agregó de inmediato para argumentar sus dichos. Pero también dejó en claro que su fandom no votó en su contra, porque según ella que todo rencor ya quedó pasado y pisado.

“Para mi fue más por ahí, no que el Cone ganó sobre Coti”, remarcó Poggio y detalló qué cosas de su comportamiento consideró que perjudicaron a Coti a lo largo del certamen de baile. “Algunas cositas que se mandó, algunos dichos que se mandó, lo que pasó con Zaira eso no estuvo bueno” deslizó picante así como también habló de los rumores de romance con Cris Vanadía como otra de las estrategias de juego de la correntina que le jugaron en contra y le quitaron el apoyo del público.

Coti Romero arremetió contra Charlotte Caniggia tras quedar eliminada del Bailando: "No me fui llorando"

En la última gala del Bailando 2023 Coti Romero quedó eliminada en la votación telefónica contra El Conejo Quiroga y hoy habló en LAM (América) acerca de sus sensaciones tras dejar el certamen.

En medio de sus declaraciones, la oriunda de corrientes no se pudo contener y deslizó un fuerte comentario contra Charlotte Caniggia, quien abandonó la competencia luego de un picante cruce con ella en la pista.

“A vos también te votaron los fans de Charlotte, no se cuantos serán pero…” , insinuó el conductor Ángel de Brito entre risas y Coti aprovechó para hacer una dura comparación.

Coti Romero LAM

“Por eso soy libre de hablar, porque por los menos yo me quedé y no me fui llorando”, disparó y el conductor le dio la razón. Acto seguido, reveló una charla que tuvieron ambas antes de la polémica gala de su renuncia.

“Aparte bloqueo de Instagram. Ella misma me había dicho vamos a darle show a la gente y hagamos esto. Nosotras nos pusimos de acuerdo y al final termino llorando”, confesó.