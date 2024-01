Bailando 2023: una nueva pareja quedó fuera de la competencia

Avanzando con la gala, Marcelo Tinelli reveló los votos de secretos del jurado Aníbal Pachano y frente a los resultados los participantes que quedaron en la sentencia junto al Martín Salwe y Nenu fueron: Coti Romero, Anabel Sánchez, El Tirri, Brian Sarmiento y El Conejo.

Así las cosas, llegó el momento de que todos los integrantes del jurado salven a una pareja y para esta noche Aníbal Pachano eligió a Brian Sarmiento, Ángel de Brito fue por Martín Salwe y Nenu López, Flor Vigna, por su parte, salvó a Anabel Sánchez y Moria Casán a El Tirri.

De esta forma, Coti Romero y El Cone Quiroga se enfrentaron en el voto telefónico y una vez finalizada la votación Marcelo anunció: “La pareja qué pasa, pasa con el 51.2% de los votos. La pareja que deja el certamen lo deja con el 48.8%. Por decisión de la gente, se meten entre los 10 finalistas del Bailando 2023-2024 El Cone Quiroga y Martina Peña”.

Martín Salwe y Nenu López hablaron de la posibilidad de casarse y formar una familia

Este miércoles, los participantes que además son pareja, Martín Salwe y Nenu López, estuvieron en la pista del Bailando 2023 (América) y se sinceraron acerca del futuro de su relación amorosa.

Todo sucedió cuando el conductor Marcelo Tinelli le preguntó a la bailarina sobre la posibilidad de casarse y tener con su actual pareja "Ayúdame loco", bromeó ella en un primer momento.

"¡Mira lo que me preguntas Marce! No se, obvio , supongo que si, sino no estaría con él. Yo soy re intensa, si estoy con vos, ya está. Me imagino viejitos y todo", respondió.

"¿Mamá te gustaría ser o no lo haga pensando todavía?", indagó Marcelo y se desconcertó completamente con la eufórica reacción que tuvo la joven.

"Marce tengo 20 años, me estás matando. Eso ya quedó viejo, a los 35 años. A los 20 estás en la Bresh, no pensando en un hijo", reflexionó ella.