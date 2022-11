El picante cruce de Juan, de Gran Hermano 2022, con Cristian U por su estrategia de juego: "Vos no durás..."

Así, tras una chicana del ex hermanito al taxista de Boedo llamándolo "pulmón", Juan Reverdito reaccionó. “Yo le quiero decir algo a Cristian porque no le tengo miedo. Son tantos palos que le quiero decir. Fuiste un excelente jugador, te vi. Pero te voy a decir una cosa. Por el carácter. Por lo que estoy viendo de afuera. En este Gran Hermano no duras de una semana”, disparó.