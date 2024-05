El picante cruce de Yanina Latorre con Marina Calabró al debatir sobre Susana Giménez y Moria Casán

Así, Latorre y Calabró quedaron en veredas opuestas a la hora de respaldar a alguna de las divas y la tensión se notó durante el aire, dado que la angelita bancó a Susana Giménez mientras que la periodista apoyó la trayectoria de La One.

"Eso es maldad y resentimiento. Yo, si soy Susana y tengo la guita que tiene ella, y el Gobierno acá te pone el impuesto a la riqueza, me voy al carajo para pagar menos. En este país es todo una injusticia", disparó sin filtro Latorre tras escuchar las declaraciones de Casán. Y agregó: "Empezaron juntas, pero Susana es millonaria y Moria no, tiene que seguir laburando".

Embed

"Vos le chupás el orto a Moria porque le tenés pánico", sentenció entonces la mujer de Diego Latorre dirigiéndose a la menor de las Calabró, quien se defendió argumentando: "¿No te puede caer bien alguien? Para mí es divertido cómo lo dice, es artístico... Tiene razón en lo que dijo".

En ese momentos la discusión pasó por la fortuna de las divas y Yanina no dudó en deslizar: "Para mí, Moria labura y vive, no creo que le sobre". Y remarcó que "Moria siempre le pega a Susana y la hace quedar como una pelotuda, boba, y que ella es más elevada".

En ese momento, Marina Calabró marcó su posición al advertir que "No es ideológico, es que en la percepción de Moria, Susana fue muy ingrata con ella. Para mí, es mucho más vanguardia Moria que Susana. Ella más que levantar un teléfono atrás de un escritorio y el carisma... Sumó más Moria que Susana a la industria".

Claro que la discusión llegó a un punto en el que estaba claro que no tendría fin, por lo que Yanina Latorre tomó una drástica decisión. "Como no me quiero pelear con Marina, me voy a retirar de este pase... no podés justificar todo", lanzó sin más para retirarse del estudio y dejar a Calabró para que comience con su programa.

moria susana.jpg

Moria Casán reavivó su guerra con Susana Giménez y le dedicó filosas declaraciones

Desde hace tiempo que las cosas no están bien entre Moria Casán y Susana Giménez. En el pasado, han sido grandes compañeras y hasta las hemos visto juntas en televisión. De hecho, La One fue en varias oportunidades el ciclo de la diva en Telefe.

Sin embargo, el vínculo se desgastó y, en el presente, la guerra reinante es más que evidente. En una nota con Intrusos, con motivo del lanzamiento de su canal de streaming, la ex vedette lanzó fuertes declaraciones contra la rubia.

En la charla con la prensa, Moria fue letal cuando le preguntaron si le gustaría invitar a Susana a este nuevo proyecto. "No hay nada que me interese menos que hablar de la señora esa", sostuvo.

moria casan.jpg

La One deslizó que la diva de los teléfono se recluyó en su casa en Uruguay para evitar pagar los altos impuestos que rigen en nuestro país. "Está con retiro impositivo, respetémosla a la compatriota uruguaya", agregó.

Cuando le mencionaron que Susana volverá este año a la pantalla de Telefe, Moria contestó con muchísima ironía, fiel a su estilo. "Qué bueno. Ya era hora de que trabaje", retrucó, con la lengua más karateca que nunca.