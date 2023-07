El picante ida y vuelta de Ángel de Brito y Juan Di Natale tras su polémica actitud con LAM

Arrobándolo a Ángel, Juan Di Natale disparó irónico, a minutos de verse en pantalla el intento de entrevista: "Flasheás Nerón retuiteando a tu ejército de coprófagos para que me agredan. No juego al juego que jugás vos. Seguí haciendo rating y guita con tus mierdas y a mí no me jodas, soy poca cosa para vos, capo".

TW Ángel de Brito le responde a Juan Di Natale.jpg

Como era de esperar, el conductor de América TV no dudó en responder el ataque que dio inicio a un picante ida y vuelta: "Tratalo en terapia, y aprendé a comportarte en una nota. Fuiste notero. #LAM".

Es así que entre tanto cruce de mensajes, el periodista de espectáculos recibió otro descargo furioso del canoso asegurándole "Con tu cronista de cristal no tengo ningún problema, la próxima vez que venga a buscar fango le doy un abrazo. El problema lo tengo con vos, el miserable que lo manda. Que descanses, rey".

Y una vez más, Ángel de Brito salió al cruce de Di Natale explicándole cómo y por qué quisieron entrevistarlo: "Te cruzaron y estaban haciendo tiempo. Con tu papelón, te convertiste en una nota bizarra. Ya pegaste un par de portales, saludos a los conductores de Radio 10".

TW Ángel de Brito le responde a Juan Di Natale2.jpg

Juan Di Natale intentó chicanear a Ángel de Brito y el conductor de LAM lo trató de salame

Pero claro que la cosa no terminó anoche, porque en la mañana de este sábado el ex notero de CQC volvió a la carga contra Ángel de Brito, mientras los mensajes de los internautas siguieron mofándose de su actitud al ser abordado por un colega haciendo el mismo trabajo que él supo hacer décadas atrás.

"Bizarro es que haya público que valide a gente como vos, sos la Abeja Reina de una colmena de caca. Ya te lo dije: no juego a lo que jugás vos. Y paro acá porque no quiero regalarte ni un segundo más de 'contenido' gratis", escribió desde su cuenta de Twitter.

TW Ángel de Brito le responde a Juan Di Natale1.jpg

Pero apenas unos minutos más tarde, llegó una nueva respuesta de de Brito, quien le dio el tiro de gracia recordándole: "El público es el que te dio la espalda toda tu kakakarrera. No sos contenido para nadie, y en tu fracasado paso por la tele solo te dedicaste a delirar gente, no sos Badía SALAME".

Claramente, este es el comienzo de un enfrentamiento que probablemente tenga más capítulos. Y será el público quien determine con su apoyo, quién está en lo cierto.