La polémica actitud de Juan di Natale en una nota con LAM: "Me parece patético..."

"No. Pero no me interesa", aseguró el periodista y entonces el movilero Alejandro Castelo siguió: "Te preguntaba, como hombre de radio hoy, por la repercusión, no de la Negra en sÍ, pero la repercusión en lo mediático..."

"Te contesto, no me interesa sumarme a ninguna polémica. Me parece que es patético que estén una semana haciendo contenido con esto. Me parece lamentable. Creo que pueden hacer más que esto, que pueden subir la vara. ¡Buena suerte!", disparó Juan.

En ese sentido, Castelo decidió redoblar la apuesta y sostuvo: "Yo te he visto en Sobredosis de Tv (C5N) haciendo muchas humoradas e ir bajando tu línea. De hecho en los informes que presentas a veces hay espectáculos…por eso me llama la atención lo de que 'pueden subir la vara'”.

“Me refiero a que me parece que no tiene sentido estar hablando una semana de un problema técnico en un programa de radio. Yo soy un conductor de un programa que comenta informes de archivo, no edito y no hago el corte editorial", contestó el ex CQC.

En ese momento, tras el tenso ida y vuelta, Di Natale deslizó: “Estoy haciendo lo que no quería hacer por tu insistencia”.

“El tema es que entendamos que todos somos personas. Me parece que a veces hay gente subida a un pony imaginario y se cree más que los demás. Al final somos todos iguales”, cerró.

La Negra Vernaci explotó en su programa de radio y revoleó los auriculares en vivo: el fuerte video

En medio de su programa radial, Elizabeth La Negra Vernaci mostró una vez más su lado más furioso. En esta oportunidad, tuvo un tenso episodio con el equipo de su ciclo que, además, se emite vía streaming.

Lo cierto es que la locutora se molestó mucho con los auriculares que tenía puestos al aire porque se le rompieron, por lo que se los quitó y se los entregó a un productor al grito de “¡Todo funciona como el oje…!”.

“Todo funciona como el or… punto com punto ar y ya voy, ya vengo y ya hago todo”, arrojó enojada la conductora, mientras le traían otro par de auriculares. “Chicos, estamos haciendo taller de radio”, añadió sobre la desprolijidad del momento.

Pero lo que terminó de crisparle la paciencia a La Negra fue que los nuevos auriculares no funcionaban, por lo que procedió a desconectarlos y arrojarlos por el aire mientras exclamaba: “¡Che, esta por…! ¡Los odio!”.

“¡Dame unos que sirvan!”, exigió a continuación Vernanci, cada vez más furiosa por no poder seguir adelante con la emisión.

“Sí, se trabaja así. Cuando algo anda mal, se trabaja así para que los chicos se pongan contentos, tranquilos”, comentó fastidiada mientras recibía a sus invitados.