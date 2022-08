El picante mensaje público de Mauro Icardi para Wanda Nara

Si bien en las últimas horas también había trascendido que al futbolista no le hacía ninguna gracia que su mujer viniese a Buenos Aires a trabajar para Telefe por lo que se especula que fue todo un gesto el de haber quitado su foto de perfil de Instagram junto a Wanda para hacerle saber su enojo, lo cierto es que esta mañana volvió fijar una foto conjunta.

Icardi historias .jpg Las historias virtuales de Mauro Icardi en medio de la escandalosa filtración del audio de Wanda Nara confirmando su divorcio del futbolista.

Pero eso no fue todo. Porque además esta mañana optó por subir una curiosa historia en la que podría leerse un meta mensaje pidiéndole a Wanda Nara que de marcha atrás con su arrebatada decisión de romper legalmente la familia . "No sé quién me da más lástima, si los que inventan cosas de mi vida o los que se las creen" dice el texto que compartió Mauro Icardi, arrobando a su todavía esposa junto a un corazón. Horas antes, había posteado otra sugerente historia que decía "Toma la seguridad en tu móvil".

Wanda Nara y Mauro Icardi están separados y avanzan con su divorcio

Wanda Nara y Mauro Icardi están separados, según confirmó Ángel de Brito en LAM (América TV). El periodista compartió en vivo una grabación de la rubia, donde le responde a su empleada, Carmen, y le cuenta que está por divorciarse.

"Yo me vine acá a la Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Me quedaría unos días más y después vuelvo", dice Wanda en dicho audio.

wanda-nara-mauro-icardi.jpg Tras los intensos rumores de crisis, desde LAM compartieron un audio en el que Wanda Nara confirma que le pidió el divorcio a Mauro Icardi.

Wanda le explica a Carmen que se encargará de solucionar su situación (le adeuda una suma de dinero) apenas esté de regreso en Europa: "Cuando vuelva, te saco el pasaje y todo lo que necesitas. Nada. Estoy organizando las cosas para el divorcio porque no puedo más".

Minutos después de pasar esa grabación, Ángel reveló que pudo verificar que efectivamente la ex vedette y el jugador pusieron un punto final a su relación. "Acá me confirman que se están divorciando Wanda y Mauro. Es de ahora el audio. Se lo mandó ayer, Wanda a Carmen", sostuvo el conductor.