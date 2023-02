El picante posteo de Cinthia Fernández contra Matías Defederico: lo comparó con una rata y lo fulminó

“Y esto se lo dedico a todos los hdp de los papás luchones que tienen guita para sus cositas, pero para educar, alimentar y mantener a sus hijos no”, escribió Cinthia y puso una foto de Matías Defederico en la cara de una rata con la leyenda "Papá luchón, y vos sos uno de ellos”.

Al finalizar el posteo, la mamá de Francesca, Charis y Bella publicó la cifra que le pasa por mes a las niñas (55 mil pesos), y un resumen de los varios negocios que maneja Defederico.

Cinthia Fernández contó la grave razón por la que prohibió el ingreso de Matías Defederico en su casa

Luego de estallar de bronca al ir a un supermercado mayorista y mostrarse indignada por dos razones principales, Cinthia Fernández contó la razón por la que le prohibió a Matías Defederico el ingreso a su vivienda.

Desde sus historias de Instagram, la panelista fue contundente al hablar de la razón por la que el padre de sus tres hijas -Charis, Bella y Francesca- tiene prohibido el ingreso a su casa.

"Tu plano de casa", fue el mensaje que recibió Cinthia Fernández por parte de un seguidor de Instagram. A lo que ella explicó al respecto de manera contundente.

"Tuvimos que poner por abogado, a pesar de que la vivienda está asignada para mí y mis hijas, para prohibir su ingreso. Se llevó los planos, los títulos y una tv", se sinceró.

Y luego entre risas explicó en detalle: "No tengo planos de mi casa, mi ex entró y me los robó, estaba buscando otros papeles también; se llevó los planos y el título de la casa, cabeza de termo".