El pícaro gesto de Lauty Gram en una foto de la China Suárez que reaviva rumores de romance

La cuestión es que ni bien apareció la publicación en la red social, uno de los primeros en comentar la postal no fue otro que Lauty Gram. “Unas ganas de meterme a la pileta me dieron”, comentó el también tiktoker obteniendo como respuesta por parte de la China un cómplice emoji de asombro.

Pero eso no fue todo. Porque Eugenia no dudó en comentar casi al mismo tiempo un posteo de Lauty desde Bariloche, donde se lo ve en un jacuzzi al aire libre. "Qué frío" fue la devolución del coqueteo virtual de la actriz con Gram, a lo que el veinteañero no dudó en responderle cómplice: "Había que hacer el esfuerzo para la foto" junto a un emoji congelado y un llamativo corazón blanco. ¿Será que pronto se viene el blanqueo?

El sorpresivo gesto de Lauty Gram con la China Suárez tras el reencuentro con Rusherking en una fiesta

A fines del mes de octubre fue el festejo de cumpleaños número 27 de Emilia Mernes y en la fiesta en la Bresh coincidieron la China Suárez y su ex novio, Rusherking.

La actriz y el cantante compartieron imágenes de la celebración por separado desde sus cuentas de Instagram y esto motivó una picante reacción de Lauty Gram.

El joven cantante buscó tener un ida y vuelta en Instagram con la actriz luego de que ella se cruzara a su ex, de quien se separó a mediados de este año.

Lauty se vio involucrado en rumores de romance con la China y a través de sus historias compartió un video de Suárez bailando su tema vestida de color rosa, justo el mismo día en que fue a la Bresh.

Y no sólo eso sino que mencionó a la actriz en la red social y agregó el emoji de un corazón. “Qué temazo, lpm”, expresó la China reaccionando al sorpresivo posteo de Lauty, lo que demuestra la onda que tienen.

El guiño de Lauty Gram a la China desde la virtualidad se produjo justo cuando ella se reencontró con su ex en una fiesta donde estaban ambos invitados, causando sorpresa en sus seguidores.

¿Casualidad o le marcó la cancha?