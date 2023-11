Yanina Latorre contó cuál fue el costoso regalo le hizo El Polaco por participar en su videoclip

Y agregó: "Es lindo compartir con alguien que quiera trabajar con vos, pocas veces siento esa vibra piola. Se hizo en base a ella (el video). De mi parte le voy a hacer una atención".

Y finalmente se puso cuál era el especial presente: una cadena de oro. "Me regaló una cadena de oro, con la letra Y de oro. Esto es ser agradecido en la vida. No me la saco nunca más", expresó la panelista.

"Y el representante me regaló un perfume que la rompe. Llegué y había comida, catering... ahora me fueron a buscar el almuerzo", sumó feliz.

"Todo salió impecable. Es divino, súper profesional y agradable”, destacó la panelista, quien contó que grabaron el video a primera hora del día en CABA.

“Me trataron bien y acabo de venir de una experiencia donde me ningunearon como una rata", indicó Yanina destacando el buen trato que recibió en la grabación del video.

Salió a la luz el audio que Romina Uhrig le envió a su coach horas antes del ensayo con Yanina Latorre

Romina Uhrig y Yanina Latorre se encuentran en el ojo de la tormenta luego del fuerte escándalo por la salsa de tres. En medio de la polémica por la ausencia de la participante del Bailando 2023 a un ensayo, se conoció el audio que le envió a su coach horas antes que de estalle todo.

"Micky buen día, escuchame. Yo capaz que llego tipo 11, estaba pensando si ir o no ir, te digo la verdad vengo tan cansada que no se, pero bueno. De última esta chica Yanina va, bueno yo veo como me siento y voy a ver, estoy echa mierda no doy más”, fueron sus palabras en el audio que mostraron en LAM, América Tv.

Tras reproducir el material, Yanina aprovechó para hacer su descargo en el estudio y comenzó: “Primero que dice esta chica por mi, un horror. Dijo que estaba cansada, no dijo 'me siento mal voy a tomar un ibuprofeno, tengo fiebre'. Se ve que no arrancó, no arrancó y 10:20 habrá dicho aviso”.

“Encima ayer mintió, porque me tomé hasta el trabajo de eso. Le busqué el trayecto de la casa de Moreno a ver cuánto hay, y de Moreno a Devoto en ese horario tardas una hora 46 minutos. Así que ella tendría que haber salido a las 9:15 y avisó a las 10:20, me tomó de pelotu…”, completó.