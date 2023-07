El Polaco cumplió el gran sueño de su papá a dos años de su muerte: el video

Ezequiel Cwirkaluk compartió el fin de semana con emoción cómo quedó la camioneta que tanto deseaba su padre con un video en su cuenta de Instagram.

Se trata de un modelo del año 66 que El Polaco pudo acondicionar y dejar a nuevo: "Hoy me pude dar un lujo… Armar la camioneta que tanto le gustaba a mi viejo ‘66! Se las presento!".

En las imágenes se lo puede ver al papá de Sol, Alma y Abril manejando la chata y feliz por cumplir el deseo que tenía su papá de tener ese vehículo.

"Faltan boludeces pero está quedamos cañón #elTata", agregó el artista, quien el miércoles 6 de diciembre cerrará el 2023 con un gran show en el teatro Gran Rex por sus casi 20 años de carrera.

El Polaco se refirió a la salud mental de Karina La Princesita

Karina La Princesita es muy franca al hablar de su salud mental. Hace unos días, la cantante reveló que antes de dar un show en Chaco había sufrido un ataque de pánico. Ahora, en Intrusos, América Tv, su ex, El Polaco se refirió al tema.

En un móvil del programa conducido por Flor de la V, al músico le preguntaron cómo lleva el proceso que está atravesando su expareja y madre de su hija Sol: “Bien, yo no hablé más con ella de este tema. Es un tema en el que no me meto, pero ella sabe que si necesita una mano, yo voy a estar”.

“Yo creo que ella tiene su gente, su entorno que la ayuda un montón y de este lado, como el papá de Sol, sabe que si necesita estoy”, afirmó.

Y agregó: “Yo sé que ella es una mujer fuerte que va a salir adelante. Es una mujer fuerte y venció un montón de adversidades, así que estoy tranquilo por eso, es Karina".