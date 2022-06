El Polaco recordó con emoción a su papá a un año de su muerte

Embed

"Hace un año que se fue de mi vida, de esta tierra, y este es el mejor homenaje que le puedo llegar a hacer", recordó el artista tropical sobre su padre.

"Mi viejo era un loco, un crack. Me enseñó como pudo, a su forma, la vida. Con sus defectos y virtudes. Hoy en día uno va entendiendo cosas de chico no entendía", siguió profundo.

Y cerró: "La vida es difícil. Mi viejo era un busca, hacía de todo. Lo querían todos en el barrio, era muy humilde, un loco lindo. Lo poco que estaba me enseñó valores y cuidarme en la calle como pudo".

polaco.jpg

El Polaco y Barby Silenzi, separados

Tras rumores de crisis, El Polaco y Barby SIlenzi están separados, según confirmaron en Intrusos. "Una mala noticia. Después de tantas idas y vueltas, ella me dijo 'estamos separados'", comentó el periodista Gonzalo Vázquez en el ciclo de América TV.

Marcela Tauro sugirió que todo se precipitó tras una nota de Valeria Aquino en Intrusos. "El click fue acá, cuando estuvo en un móvil Valeria Aquino", añadió la panelista.

En esa ocasión, Valeria, ex de El Polaco, calificó al artista como "un pirata" y reveló que hasta le hizo una escena de celos. "Él me llamaba y me reclamaba porque yo era amiga del Kun Agüero", sostuvo.

A partir de ese momento, Barby habría tomado la decisión de distanciarse de su pareja.