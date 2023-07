La sorpresiva declaración de la esposa de Aníbal Lotocki sobre la salud de Silvina Luna

Mujer de Aníbal Lotocki - Estamos pasando un momento muy difícil - Captura A la tarde.jpg

Al mismo tiempo, la pareja de Lotocki se mostró empática con Silvina, aunque sin incluir a su marido en sus palabras.

“Te lo digo como mujer, como persona que tiene la misma cirugía que ella y la misma edad, no te voy a hablar desde el lado de Aníbal: deseo de corazón que evolucione favorablemente de esta cuestión que está pasando hoy, porque la verdad que me imagino que no debe ser fácil y no es fácil para nadie”, declaró política correcta mientras remarcó que desde hace un mes no tienen pacientes nuevos.

Embed

Piden la inhabilitación de Aníbal Lotocki: "Es el paso para que..."

Este jueves, Ángel de Brito anunció en LAM (América TV) que la Justicia se expidió favorablemente sobre un pedido de inhabilitación para el cirujano Aníbal Lotocki, en medio del delicado estado de salud de Silvina Luna.

anibal lotocki.jpg

“Comenzamos con una buena noticia porque está cerca de la inhabilitación Aníbal Lotocki. Llegó ya la notificación, y este es el primer paso a que lo inhabiliten y no trabaje nunca más”, comenzó diciendo el conductor.

“La causa dice ‘Imputado Aníbal Rubén Lotocki sobre lesiones grave, denunciante Trenchi, Ivana. En el recurso de casación interpuesto por la querellante Pamela Estefanía Sosa se ha impugnado la decisión adoptada por el tribunal de la anterior instancia a denegar al imputado Aníbal Rubén Lotocki la medida cautelar consistente en la inhabilitación de ejercer la medicina hasta tanto la sentencia condenatoria adquiera firmeza”, reveló Ángel.

“Es un paso, está cerca, todavía no está efectivo, pero es lo que se pide hace rato”, dijo el periodista. “Estos fueron diferentes pedidos que hicieron desde la fiscalía esta tarde. Ya lo tienen resuelto. No está efectivizado, pero aparentemente van a dar el paso para que no atienda más”, agregó.