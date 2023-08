El polémico video de Alex Caniggia burlándose de la inflación en Argentina 

En el final del video, redobla la apuesta y le habla de a todos aquellos que no tienen recursos para comer un asado. "Manga de barats, saludos y aguante Milei", exclama, en una clara actitud provocadora.

Tras el resultado de las PASO 2023, en las cuales Javier Milei resultó el candidato más votado, Alex publicó varios mensajes para expresar su felicidad. “Por una Argentina sin barats, ese es mi único sueño. Tienen todos la pij...bien en el ort... Vamosssss por un país sin delincuencia, seguro y más que nada con dólares. Fuera los barats. Les re cabió manga de chupa jap...”, lanzó, eufórico.

alex caniggia milei.jpg

La solicitud de amistad de Alex Caniggia a Javier Milei con un frase letal sobre su padre, El Pájaro

En sus redes sociales, Alex Caniggia dejó en claro que apoya abiertamente al candidato a presidente por La libertad avanza, Javier Milei. El domingo de las PASO 2023, después de ir a votar, el mediático lanzó un tuit para expresar su respaldo al economista.

"Estos zurdos de m... son de terror con ‘El conjuro’. Si votás siempre lo mismo son más bolud… que el oso Arturo. Este año todos con Milei, de eso estoy seguro. ¡Basta de la casta política, con ellos no hay futuro!", escribió el hijo de Mariana Nannis y El Pájaro Caniggia.

En un reciente posteo en Twitter, el mediático reiteró su apoyo a Javier Milei y aprovechó para lanzarle una palito a su padre, con quien está enfrentado desde hace mucho.

“El Peluca Javier Milei y yo tenemos que ser grandes amigos. Me siento muy identificado (con él) y pensamos igual, además los dos odiamos a nuestros progenitores”, expresó Alex y mencionó al candidato de La libertad avanza.

Las reacciones no se hicieron esperar. “¿Estás buscando un cargo? No necesitamos más ñoquis”, “Después de los 22 años deberías hacer la paz con tus viejos, aunque no te amigues”, “Nunca se te ocurrió pensar un poquito”, y “Tu viejo le hizo un gol a Brasil, vos sos un ‘barat'", fueron algunos de los comentarios que recibió el mediático.