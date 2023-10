El Pollo Cerviño rompió el silencio tras ser acusado de abusar de su hijo: "Mi vida está en..."

Y continuó: “Tengo que seguir los pasos judiciales y después va a haber tiempo para hablar de todo lo qué pasó en los medios, mi prioridad hoy es mi hijo. Yo no me escapo, no me fugo, y estamos con toda la familia muy preocupados, peleando, luchando y tratando que se sepa la verdad”.

Frente a sus declaraciones, el periodista Matías Vázquez le preguntó por el testimonio del pequeño en la cámara Gesell y Cerviño aseguró que no podía hablar de ese tema. "Solo digo que el expediente es amplio", se limitó a contestar.

“Yo no necesito un derecho a réplica en tele porque mi vida está en la justicia primero. Yo se que construí mi vida en la tele pero no es mi obligación. Mi carrera tendrá que esperar, ojalá que cuando se compruebe y avance la situación uno pueda recuperar su vida. No es que no tenga vida pero estoy abocado a esto”, aclaró.

Finalmente, en lo que un cierre contundente, el locutor remarcó: “Siempre estoy en paz porque se muy bien lo que hice. Soy inocente".

El estremecedor relato de la ex pareja del Pollo Cerviño, acusado de abusar de su hijo

En las últimas horas se conoció una gravísima denuncia contra el locutor Alejandro Pollo Cerviño por abuso sexual a su hijo cuando tenía 5 años. Bajo este contexto, su ex pareja, Cinthia, habló esta noche en LAM (América) y relató el calvario que vivió en los últimos años.

"Los ataques violentos comenzaron cuando yo empecé a notar comportamientos extraños en el nene, en ese momento tenía tres y yo empecé a investigar. Lo llevé a un psicóloga, a una psicopedagoga, y él se oponía de forma violenta para que no llegue a descubrir", comenzó contando.

Luego puntualizó en los indicios que notó en cuanto a las actitudes de su hijo y continuó: “Empezó a estar muy triste, a dejar de jugar, cantaba canciones con contenido extraño, rompía sus juguetes, no se, cosas que una mamá detecta como que el brillo en la mirada era otro. Como no tenía lesiones de abuso, son cosas muy imperceptibles pero que te vas dando cuenta”.

“Yo lo llevaba a distintos terapeutas para ver que estaba sucediendo, pero no podía avanzar con los tratamientos porque el padre se oponía. Me decía que eran cosas que inventaba yo, que estaba loca, y me amenazaba. Me golpeaba, me ha encerrado y un montón de cosas muy terribles”, afirmó y remarcó: “En cuarentena ahí si fue agresivo con el nene, y ahí tuvimos que huir de nuestro hogar. Perdimos todo”.

"Él tenía muchos ataques de abstinencia, muy fuertes. Un día en un ataque de esos ahorcó al nene bajo la ducha. Yo se lo pude sacar, el es un hombre fuerte y muy corpulento, pero pude abrir el baño, sacárselo y nos fuimos", contó.

En ese sentido, las panelistas le consultaron si en un principio sospechaba que los comportamientos de su hijo podían ser consecuencia de abusos por parte de su padre, y ella aseguró que no. "Yo no sabía que pasaba, me daba cuenta que era algo raro pero no sospechaba. No me podía imaginar, en un momento pensé que era del colegio, aparte yo trabajo muchas horas, y él quedaba en el colegio o con el padre", explicó.

"Me fui a la casa de mi mamá con lo puesto y pusimos una perimetral, entonces ahí pude avanzar mejor con tratamientos psicológicos y tuve un diagnóstico y confirmación de que era una abuso", siguió y confesó: "Después yo me enteré por lo que declaró el nene en la cámara Gesell, que él me dopaba a la noche como para que me duerma y poder quedarse con el nene libre".

"Las veces que el me dopaba, a veces era para poder sacarlo de la casa y llevarlo al hogar de otra persona", sumó.