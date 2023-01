El posteo del hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero que echa leña al fuego sobre la ruptura de Nicole Neumann con su hija mayor

Mica o Fabi se pusieron en la piel de su bebé para dedicarles a las adolescentes un conmovedor mensaje, haciendo hincapié en lo unidos que son los hermanos.

"Extraño a mis hermanitas. Amo cuando se pelean por mí para ver quién me da de comer, quién me duerme, quién me cambia, quién me besa", comentó.

"¿Quién me va a agarrar primero? Ah, cierto que acá también va a haber discusión. Las amo", expresó Mica o Fabi, con la voz del bebé, compartiendo lindas fotos del pequeño con las nenas.

El fuerte enojo de la familia de Fabián Cubero con el papá de Mica Viciconte

Desde hace un tiempo se rumorea que Indiana Cubero no tiene una buena relación con su mamá, Nicole Neumann. Al parecer, la joven no quiere compartir tiempo con la modelo. De hecho, decidió quedarse en Mar del Plata con su papá, Fabián Cubero, y no viajar a Punta del Este.

En diálogo con Socios del espectáculo, Hugo, el papá de Mica Viciconte puso en dedo en la llaga y habló sobre esta polémica. "Hugo admitió que hay cierto malestar entre Nicole e Indiana", comentaron en el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

El papá de la ex Combate reconoció cierta preocupación porque no sabían dónde estaba quedándose Indiana ya que la modelo está en viaje en Europa. "Le preguntamos si Indiana estaba con la familia de Nicole en Buenos Aires y él respondió: 'esa es la gran pregunta'", indicaron en el ciclo de El Trece.

Este lunes en Intrusos (América TV) revelaron que los dichos de Hugo generaron enojo en la familia de Fabián Cubero.

"La nota que dio Hugo provocó enojos. Dicen que él se mete en un tema que no tiene nada que ver. La mamá de Fabián lo llamó porque estaba enojada", explicó Guido Záffora en el programa de Flor de la V.