El posteo de Mica Viciconte junto a Indiana Cubero que podría despertar la furia de Nicole Neumann.

Sin embargo, no todo terminó ahí. Por su parte, Indiana también retrató un particular momento junto a Mica y dejó en evidencia la divertida relación que mantienen. "Buena peli", bromeó la hija de Fabián Cubero con una imagen de la novia de su papá completamente dormida.

Lejos del enojo, la campeona de la última edición de MasterChef famosos replicó la historia de Indiana en su perfil y advirtió: "No te vayas a dormir en la próxima peli porque te la devuelvo".

De esta forma, al igual que el gesto de Indiana de estar presente en los Martín Fierro para acompañar a Mica en su nominación, ambas demostraron que su vínculo está cada vez más afianzado.

Mica Viciconte

La frase letal de Mica Viciconte sobre Nicole Neumann, en medio del conflicto con Indiana Cubero

El enfrentamiento entre Mica Viciconte y Nicole Neumann no es novedad. La panelista de Ariel en su salsa y la modelo están enemistadas a muerte y nada parece demostrar que eso pueda cambiar.

Ahora, la pareja de Fabián Cubero quedó en el medio del conflicto de Indiana con su mamá. La figura de Telefe quiere lo mejor para la hija del ex jugador, intenta no meterse en el asunto, pero está claro de qué lado está y no oculta sus diferencias con la diosa de las pasarelas.

"Está todo en la Justicia. Hay que esperar. La jueza le dijo a las partes que no pueden hablar en los medios. No sé mucho porque no estoy metida. Yo busco paz y tranquilidad", manifestó sobre la denuncia que existe por violencia familiar, en donde la hija del ex futbolista revela las tensiones con Nicole.

"La verdad es que no hablaría por respeto a las menores. Espero que la Justicia accione", remarcó la ex Combate en el ciclo de El Trece. "¿El tema es así de fuerte como dijo la abogada (de Indiana)?", retrucó el cronista.

"Lo que habló la abogada, lo habló la abogada. Yo no puedo decir nada", insistió Mica. "No es la Nicole que conocemos, entonces. ¿Es una careta?", repreguntó el notero."Hay personas en la vida que tiene doble cara", fue la respuesta tajante de la pareja de Fabián Cubero.